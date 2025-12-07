Агент Макарова о будущем хавбека: «Не только «Крылья» интересуются. Ему 27 лет, он в самом соку. На поле Денис номер никогда не отбывал, бился, показывал уровень»

Агент Макарова: Денис интересен не только «Крыльям Советов».

Агент Дениса Макарова Алексей Бабырь заявил, что полузащитник интересен не только «Крыльям Советов» в Мир РПЛ .

«Разговор с [Роланом] Гусевым ? Нет, его не было. Денис вернулся в общую группу, он это сделал сам с первого дня после того, как Валерий Георгиевич [Карпин ] покинул команду. Денис тренировался. Никто его не спрашивал: «Как ты, что ты». Медицинский штаб его вернул, все, и он готовился к играм. Он тренировался полноценно. Но, к сожалению, игрового времени ни минуты не получил.

Причем это уже второй приход Ролана Александровича. И за два раза он не дает ему ни минуты. Как по мне, это странно, потому что результат так себе, нужно усиливать игру в атаке, и почему-то Денису ни разу не дает ни минуты провести на поле. Хотя при этом в начале сезона, когда Валерий Георгиевич ему дал шанс, он воспользовался, я считаю, был лучшим в составе «Динамо», но потом произошла травма.

А что касается «Крыльев Советов », интересуются многие, не только «Крылья Советов». Слушайте, ему 27 лет, он в самом соку, он показал, что он на плаву, когда ему доверяют. Когда ему дают шанс, он показывает свой уровень. На поле он номер никогда не отбывал, бился, всегда старается, отдается на сто процентов. Тем более, «Динамо» для него это уже как родной дом, и он за этот клуб всегда отдавался на сто процентов и будет отдаваться.

У нас остается полгода до лета, и я уверен, что интерес к нему будет. Конечно, для нас первоочередное – мнение «Динамо» о том, что мы открыты, если поступит достойное предложение, мы с удовольствием останемся здесь и будем продолжать также бороться и помогать «Динамо » биться за самые высокие результаты. Если нет, то, конечно, будем искать другие варианты. Общение есть. На этом жизнь не заканчивается, поэтому будем двигаться дальше», – сказал Бабырь.