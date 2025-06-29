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Кристенсен отказывается уходить из «Барселоны». «Аль-Наср» сделал защитнику выгодное предложение, но датчанин хочет бороться за место в составе «блауграны»

Андреас Кристенсен отказывается покидать «Барселону».

По сведениям Diario Sport, защитник доволен своим положением в нынешнем клубе и исключает возможность перехода в другой. Несмотря на то, что «блауграна» не предлагала датчанину продлить контракт (истекает в 2026-м), он хочет остаться в команде на следующий сезон.

Интерес к Кристенсену проявляет «Аль-Наср». Саудовцы уже сделали защитнику выгодное предложение, однако тот соглашаться не намерен.

Андреас доволен и самим проектом «Барселоны», и жизнью в Испании, а также намерен бороться за место в составе каталонцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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