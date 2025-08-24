Кристенсен не тренировался с «Барсой» сегодня из-за «легкого недомогания». Защитник пропустил почти весь прошлый сезон из-за травм (Mundo Deportivo)

Андреас Кристенсен пропустил сегодняшнюю тренировку «Барселоны».

Вчера «блауграна» обыграла «Леванте» (3:2) во 2-м туре Ла Лиги . Датский защитник вышел на замену на 76-й минуте.

Сегодня каталонцы проводили восстановительную тренировку на базе.

Андреас проснулся, чувствуя легкое недомогание, в связи с чем получил разрешение от Ханси Флика сегодня не заниматься, сообщает Mundo Deportivo.

Следующая тренировка «Барселоны» состоится в среду.

Напомним, Кристенсен пропустил практически весь прошлый сезон из-за повреждений. В течение пяти месяцев датчанин восстанавливался из-за травмы ахиллова сухожилия. Затем он получил мышечную травму на тренировке, а позднее столкнулся с ее рецидивом.