Кристенсен не тренировался с «Барсой» сегодня из-за «легкого недомогания». Защитник пропустил почти весь прошлый сезон из-за травм (Mundo Deportivo)
Андреас Кристенсен пропустил сегодняшнюю тренировку «Барселоны».
Вчера «блауграна» обыграла «Леванте» (3:2) во 2-м туре Ла Лиги. Датский защитник вышел на замену на 76-й минуте.
Сегодня каталонцы проводили восстановительную тренировку на базе.
Андреас проснулся, чувствуя легкое недомогание, в связи с чем получил разрешение от Ханси Флика сегодня не заниматься, сообщает Mundo Deportivo.
Следующая тренировка «Барселоны» состоится в среду.
Напомним, Кристенсен пропустил практически весь прошлый сезон из-за повреждений. В течение пяти месяцев датчанин восстанавливался из-за травмы ахиллова сухожилия. Затем он получил мышечную травму на тренировке, а позднее столкнулся с ее рецидивом.
Увольнять ли Семака?40129 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости