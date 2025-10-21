Кассьерра пропустит около 4 недель из-за травмы икроножной мышцы. Форвард «Зенита» забил 4 гола в сезоне РПЛ
Матео Кассьерра пропустит около четырех недель из-за травмы.
Нападающий «Зенита» получил повреждение в первом тайме матча Мир РПЛ против «Сочи» (3:0).
«Кассьерре проведено обследование, выявлено повреждение икроножной мышцы – потребуется около 4 недель индивидуальных тренировок.
Точные сроки возвращения форварда будут зависеть от динамики восстановления», – сообщили в петербургском клубе.
В этом сезоне Матео Кассьерра забил 4 гола и сделал 1 передачу в 10 матчах сезона.
