1

Кассьерра пропустит около 4 недель из-за травмы икроножной мышцы. Форвард «Зенита» забил 4 гола в сезоне РПЛ

Матео Кассьерра пропустит около четырех недель из-за травмы.

Нападающий «Зенита» получил повреждение в первом тайме матча Мир РПЛ против «Сочи» (3:0).

«Кассьерре проведено обследование, выявлено повреждение икроножной мышцы – потребуется около 4 недель индивидуальных тренировок.

Точные сроки возвращения форварда будут зависеть от динамики восстановления», – сообщили в петербургском клубе.

В этом сезоне Матео Кассьерра забил 4 гола и сделал 1 передачу в 10 матчах сезона.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
