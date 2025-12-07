Гасперини о 0:1 с «Кальяри»: «Претензий к арбитру нет, в отличие от игры с «Наполи». Матч больше напоминал борьбу, чем футбол. «Рома» могла прибавить, но удаление изменило планы»
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении от «Кальяри» (0:1) в 14-м туре Серии А.
Римляне остались в меньшинстве на 52-й минуте после удаления Зеки Челика.
«Все решения, как мне показалось, были верными. В отличие от прошлой недели в матче с «Наполи», у нас нет претензий к арбитру.
Когда мы остались вдесятером, играть стало сложнее, хотя какое-то время нам удавалось не позволять сопернику создавать опасные моменты. В таких условиях сложно было что-то создать, матч больше напоминал борьбу, чем футбол.
Мы, безусловно, допустили несколько грубых ошибок – и при красной карточке, и при пропущенном голе, – поэтому в таких обстоятельствах добиться результата очень трудно. «Кальяри» много использовал длинные передачи – как многие команды на этом этапе сезона, находящиеся в нижней части таблицы, они оставили на поле все, что могли.
Мы могли бы допускать меньше технических ошибок, во втором тайме у нас было все, чтобы прибавить, но удаление изменило наши планы», – сказал Гасперини в интервью DAZN Italia.