Жен игроков «Фиорентины» оскорбляли после поражения от «Сассуоло», девушке Додо написали: «Надеюсь, твои дети умрут от рака». Клуб осудил случившееся
В субботу «Фиорентина» проиграла «Сассуоло» (1:3) в выездном матче 14-го тура Серии А, после чего жены игроков флорентийского клуба получили оскорбления.
Несколько подруг и жен игроков «Фиорентины» подали заявления в полицию, сообщив о повторяющихся угрозах, пожеланиях смерти и других сообщениях в соцсетях.
Некоторые решились выступить публично. Например, Аманда, девушка бразильского защитника Додо, написала: «Ждите полицию у себя дома». Девушка выложила скриншоты комментариев под своим постом, где неизвестные желают смерти детям бразильского игрока. Один из пользователей написал: «Надеюсь, твои дети умрут от рака».
«Фиорентина» осудила подобное поведение и выступила в поддержку игроков и их жен.
«Клуб «Фиорентина» выражает полную солидарность и поддержку футболистам и их семьям, столкнувшимся с неприемлемыми и позорными угрозами, поступившими после поражения от «Сассуоло».
Подобному поведению нет места ни в футболе, ни в какой-либо другой сфере нашего общества.
Клуб незамедлительно связался со своими игроками и компетентными органами, чтобы гарантировать принятие всех необходимых мер для обеспечения безопасности и спокойствия футболистов, членов тренерского штаба, их близких и пострадавших семей», – говорится в заявлении клуба.