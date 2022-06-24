Президент «ПСЖ» вновь оправдан по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ

Президент вновь был оправдан по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ.

обвинялся в подстрекательстве бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Валька к преступлениям.

Сообщалось, что катарский менеджер предоставил «неоправданные преимущества» Вальку, который обвиняется в получении взятки в рамках дела о продаже прав на трансляции ЧМ.

В октябре 2020 года решением суда первой инстанции Аль-Хелайфи, который проходит по этому делу как глава телевизионной группы beIN Media, был оправдан, а Вальк получил 120 дней заключения условно.

В марте 2022-го прокуратура Швейцарии обжаловала оправдательное решение суда первой инстанции.

Однако и на этот раз Аль-Хелайфи был оправдан. Вальк был приговорен к 11 месяцам лишения свободы условно и оштрафован.