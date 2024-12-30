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Банк Казахстана выпустил коллекционные монеты с логотипами клубов высшей лиги и федерации футбола

Банк Казахстана выпустил коллекционные монеты, посвященные футболу.

Пресс-служба Национального Банка Казахстана сообщила, что в обращение поступили 13 видов коллекционных монет «Казакстаннын футбол клубтары» и коллекционная монета «Казакстаннын футбол федерациясы» из серии «Спорт».

На монетах «Казакстаннын футбол клубтары» изображены логотипы клубов Премьер-лиги Казахстана в текущем сезоне. Монеты будут изготовлены тиражом по 7 тысяч штук каждого вида, из которых 5 тысяч штук будут в индивидуальных блистерах и 2 тысячи монет каждого вида будут укомплектованы в сувенирный блистерный набор.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated. Их номинал –200 тенге.

На монете «Казакстаннын футбол федерациясы» изображен логотип Казахстанской федерации футбола. Она будет изготовлена тиражом 2 000 штук и реализовываться в составе сувенирного блистерного набора «Казакстаннын футбол клубтары».

Изображение: nationalbank.kz

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sputnik
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