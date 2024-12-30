Банк Казахстана выпустил коллекционные монеты с логотипами клубов высшей лиги и федерации футбола

Банк Казахстана выпустил коллекционные монеты, посвященные футболу.

Пресс-служба Национального Банка Казахстана сообщила, что в обращение поступили 13 видов коллекционных монет «Казакстаннын футбол клубтары» и коллекционная монета «Казакстаннын футбол федерациясы» из серии «Спорт».

На монетах «Казакстаннын футбол клубтары» изображены логотипы клубов Премьер-лиги Казахстана в текущем сезоне. Монеты будут изготовлены тиражом по 7 тысяч штук каждого вида, из которых 5 тысяч штук будут в индивидуальных блистерах и 2 тысячи монет каждого вида будут укомплектованы в сувенирный блистерный набор.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated. Их номинал – 200 тенге.

На монете «Казакстаннын футбол федерациясы» изображен логотип Казахстанской федерации футбола. Она будет изготовлена тиражом 2 000 штук и реализовываться в составе сувенирного блистерного набора «Казакстаннын футбол клубтары».

Изображение: nationalbank.kz