  Глава RFEF Лусан о судействе: «Скоро командам нужно будет искать другое оправдание. Клубы должны помогать нам, пока от них много шума. Судьи – профессионалы, но ошибки существуют»
Глава RFEF Лусан о судействе: «Скоро командам нужно будет искать другое оправдание. Клубы должны помогать нам, пока от них много шума. Судьи – профессионалы, но ошибки существуют»

Глава RFEF: судьи ошибаются, но командам нужно искать другие оправдания.

Президент Федерации футбола Испании (RFEF) Рафаэль Лусан считает, что судейство в стране улучшается.

Лусан отметил, что испанское судейство «входят в пятерку лучших на мировом уровне, обладает лучшими технологиями и средствами, а с внедрением ИИ находится на правильном пути».

«Хорошо, что наступает время, когда командам нужно будет искать другое оправдание. Судья – это профессионал, который стремится сделать все возможное, но человеческие ошибки существуют. Я должен пригласить команды, чтобы улучшить судейство, нам нужно, чтобы клубы помогли нам. Нам также нужны тренеры, потому что в конечном итоге остается только шум, что не отвечает интересам футбола.

В судейском вопросе по-прежнему много шума. Накануне вы слышали, как команда говорила одно, а соперник – противоположное, с такой суматохой нельзя делать никаких выводов. У нас было заседание комиссии 15-20 дней назад, на котором присутствовали все избранные члены, за исключением «Реала», и был достигнут очень значительный прогресс. Прозрачность, объективность и понимание, что арбитр мог ошибиться, придают нам больше сил», – сказал Лусан.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: COPE
logoЛа Лига
logoсудьи
Рафаэль Лусан
Федерация футбола Испании
видеоповторы
logoРеал Мадрид
