Агент Джона Джона о предложении «Зенита»: «Это слухи, но интерес реален. Переезд в Россию возможен»

Агент Джона Джона про «Зенит»: интерес реален, переезд в Россию возможен.
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы хавбека «Ред Булл Брагантино» Джона Джона, прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в «Зенит».
Ранее появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга предложил за 23-летнего игрока 15+3 млн евро.
«Официальное предложение «Зенита»? Пока не было ничего официального, это только слухи. Но интерес «Зенита» реален. Переезд в Россию возможен», – сказал Пасторелло.
«Зениту» интересен Джон Джон из «Брагантино». Концерн «Ред Булл» против продажи хавбека в Россию из-за политической ситуации (Globo)
