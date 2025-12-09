Агент Джона Джона о предложении «Зенита»: «Это слухи, но интерес реален. Переезд в Россию возможен»

Агент Джона Джона про «Зенит»: интерес реален, переезд в Россию возможен.

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы хавбека «Ред Булл Брагантино » Джона Джона , прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в «Зенит».

Ранее появилась информация , что клуб из Санкт-Петербурга предложил за 23-летнего игрока 15+3 млн евро.

«Официальное предложение «Зенита »? Пока не было ничего официального, это только слухи. Но интерес «Зенита» реален. Переезд в Россию возможен», – сказал Пасторелло.

«Зениту» интересен Джон Джон из «Брагантино». Концерн «Ред Булл» против продажи хавбека в Россию из-за политической ситуации (Globo)