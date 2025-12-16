  • Спортс
  Доннарумма признан лучшим вратарем года по версии ФИФА. Он выиграл ЛЧ и еще три трофея с «ПСЖ» в прошлом сезоне
Доннарумма признан лучшим вратарем года по версии ФИФА. Он выиграл ЛЧ и еще три трофея с «ПСЖ» в прошлом сезоне

Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим вратарем прошлого сезона.

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарем прошлого сезона по версии ФИФА. Он получил приз The Best, вручаемый лучшему голкиперу.

В прошлом году вратарь сборной Италии выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны в составе «ПСЖ».

Также на награду претендовали Алиссон Беккер («Ливерпуль» и Бразилия), Тибо Куртуа («Реал Мадрид» и Бельгия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и Аргентина), Мануэль Нойер («Бавария» и Германия), Давид Райя («Арсенал» и Испания), Ян Зоммер («Интер» и Швейцария) и Войцех Шченсны («Барселона» и Польша).

При выборе победителей премии The Best учитываются выступления в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025-го. Победитель определяется путем голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт ФИФА
