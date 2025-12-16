Бруну об интересе «Аль-Хилаля»: «МЮ» хотел, чтобы я ушел, но руководство не осмелилось принять решение. Я мог бы уйти как многие, но я привязан к клубу»

Бруну Фернандеш: «МЮ» хотел, чтобы я ушел, деньги стали важнее всего остального.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что отказался переходить в «Аль-Хилаль» летом.

«Я общался с президентом «Аль-Хилаля », он связался со мной напрямую. Рубен Невеш прислал мне сообщение, что хочет поговорить со мной. Они хотели, чтобы я сыграл за «Аль-Хилаль» на клубном чемпионате мира. Жорже Жезуш уже звонил мне в 2023 году. Я не могу жаловаться, мне очень хорошо платят, но, очевидно, разница огромна. Я никогда не руководствовался этим.

Я мог бы уйти, как делают многие, сказав: «Я хочу уйти, я не буду тренироваться, просто отпустите меня за 20 или 30 миллионов евро, чтобы в другом клубе мне платили больше». Но я никогда бы так не сделал. Я чувствовал, что не могу так поступить, потому что все так же был привязан к клубу.

Но дошло до того, что деньги стали важнее всего остального. Клуб хотел, чтобы я ушел, я это чувствую. Я сказал об этом руководству, но, думаю, у них не хватило смелости принять такое решение, потому что я был нужен тренеру. Если бы я сказал, что хочу уйти, они бы меня отпустили», – сказал Бруну в интервью Canal11.

Бруну Фернандеш: «Я мог уйти из «МЮ» летом. От клуба ощущал такое: «Будет не так уж плохо, если ты уйдешь». Мне больно от этого. Меня не за что критиковать, я отдаю себя целиком»