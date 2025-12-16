  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бруну об интересе «Аль-Хилаля»: «МЮ» хотел, чтобы я ушел, но руководство не осмелилось принять решение. Я мог бы уйти как многие, но я привязан к клубу»
6

Бруну об интересе «Аль-Хилаля»: «МЮ» хотел, чтобы я ушел, но руководство не осмелилось принять решение. Я мог бы уйти как многие, но я привязан к клубу»

Бруну Фернандеш: «МЮ» хотел, чтобы я ушел, деньги стали важнее всего остального.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что отказался переходить в «Аль-Хилаль» летом.

«Я общался с президентом «Аль-Хилаля», он связался со мной напрямую. Рубен Невеш прислал мне сообщение, что хочет поговорить со мной. Они хотели, чтобы я сыграл за «Аль-Хилаль» на клубном чемпионате мира. Жорже Жезуш уже звонил мне в 2023 году. Я не могу жаловаться, мне очень хорошо платят, но, очевидно, разница огромна. Я никогда не руководствовался этим.

Я мог бы уйти, как делают многие, сказав: «Я хочу уйти, я не буду тренироваться, просто отпустите меня за 20 или 30 миллионов евро, чтобы в другом клубе мне платили больше». Но я никогда бы так не сделал. Я чувствовал, что не могу так поступить, потому что все так же был привязан к клубу.

Но дошло до того, что деньги стали важнее всего остального. Клуб хотел, чтобы я ушел, я это чувствую. Я сказал об этом руководству, но, думаю, у них не хватило смелости принять такое решение, потому что я был нужен тренеру. Если бы я сказал, что хочу уйти, они бы меня отпустили», – сказал Бруну в интервью Canal11.

Бруну Фернандеш: «Я мог уйти из «МЮ» летом. От клуба ощущал такое: «Будет не так уж плохо, если ты уйдешь». Мне больно от этого. Меня не за что критиковать, я отдаю себя целиком»

Что делать с Хаби Алонсо?34935 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Maisfutebol
logoБруну Фернандеш
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Невеш
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoЖорже Жезуш
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Суд обязал «ПСЖ» выплатить Мбаппе около 61 млн евро задолженности по зарплате, бонусам и отпускным
1 минуту назад
Совет директоров «Динамо» обсудил кандидатуры Гусева и Черчесова, но не определился с тренером. Решение ожидается до конца года
2 минуты назад
Церемония The Best-2025 начнется в 20:00. Доннарумма признан лучшим вратарем, объявят лучшего игрока, тренера и команду года
24 минуты назад
Доннарумма признан лучшим вратарем года по версии ФИФА. Он выиграл ЛЧ и еще три трофея с «ПСЖ» в прошлом сезоне
32 минуты назад
Геннадий Орлов: «Игроков уровня Забарного у нас нет. Украинские футболисты техничнее, это больше от климата зависит»
51 минуту назад
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
52 минуты назадТесты и игры
Бруну Фернандеш: «Я мог уйти из «МЮ» летом. От клуба ощущал такое: «Будет не так уж плохо, если ты уйдешь». Мне больно от этого. Меня не за что критиковать, я отдаю себя целиком»
53 минуты назад
Юрий Семин: «Станкович не представлял, с каким прессингом столкнется в «Спартаке». Если бы Аленичева оставили в свое время, было бы лучше. Его багаж отрицать нельзя»
сегодня, 10:42
Жирков о Сафонове: «Я бы уже ушел из «ПСЖ» на его месте – не могу я так. Матвей сидит на лавке несправедливо»
сегодня, 10:25
Лапорта – в суде по делу Негрейры: «Барса» не влияла на результаты соревнований. Это спланированная кампания, чтобы опорочить славный период нашей истории»
сегодня, 10:16
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Ростова» о решении Верховного суда Швейцарии: «Если Норманн не заплатит компенсацию, это сделает его клуб. Приятный прецедент для России в нынешних реалиях»
42 минуты назад
Дембеле – лучший игрок 2025 года по версии IFFHS. Лучшим молодым футболистом признали Ямаля
сегодня, 11:20
Асенсио передразнил фанатов «Алавеса», скандировавших ему «Подонок, убирайся из Витории» на матче с «Реалом». Тчуамени пытался успокоить защитника
сегодня, 11:00
Роджерс возглавил «Аль-Кадисию». Контракт экс-тренера «Ливерпуля» – на 2,5 года
сегодня, 09:21
Отклонена апелляция Норманна на решение CAS о выплате «Ростову» более 3 млн евро за расторжение контракта. Дальнейшее обжалование невозможно
сегодня, 09:12
Уайт пропустит около месяца из-за травмы. Защитник «Арсенала» получил повреждение в матче с «Вулвс»
сегодня, 07:55
«Фенербахче» Тедеско не проигрывает 15 матчей подряд – 10 побед и 5 ничьих. Команда идет 2-й в лиге Турции и отстает на 3 очка от «Галатасарая»
сегодня, 07:40
Перрен о «Краснодаре»: «Наши шансы на победу в РПЛ очень хорошие. Мы обретали уверенность с каждым матчем»
сегодня, 06:58
Netflix подписал контракт с компанией Линекера на 14 млн фунтов для выпуска его подкаста в ходе ЧМ-2026
сегодня, 06:45
«Кардифф» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:40