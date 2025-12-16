Бруну Фернандеш: «Я мог уйти из «МЮ» летом. От клуба ощущал такое: «Будет не так уж плохо, если ты уйдешь». Мне больно от этого. Меня не за что критиковать, я отдаю себя целиком»

Бруну Фернандеш: я мог уйти из «МЮ», к преданности относятся не так, как раньше.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш рассказал, что мог покинуть клуб летом.

«Пока вы не выиграете трофей, вас не будут ценить высоко, независимо от того, в каком клубе и в какой лиге ты выступаешь. Меня оценили, а больше всего меня ценит мой клуб, хотя в последнее время я чувствую, что хожу по тонкому льду. В Англии, когда игрок приближается к 30 годам, люди начинает думать, что ему пора искать замену. Как с мебелью.

К преданности относятся не так, как раньше. Я мог уйти в последнее трансферное окно и заработал бы гораздо больше, я мог уйти еще перед прошлым сезоном – не буду говорить, куда именно, но я бы выиграл много трофеев. Я решил остаться не только по семейным обстоятельствам, но и потому, что искренне люблю этот клуб. Разговор с тренером [Рубеном Аморимом ] также побудил меня остаться.

Но со стороны клуба я ощущал что-то вроде: «Для нас будет не так уж плохо, если ты уйдешь». Мне больно от этого. Но еще больше меня это расстраивает, потому что меня не за что критиковать. Я всегда готов, я всегда играю, хорошо это или плохо. Я отдаю себя целиком. А потом вы видите вокруг себя игроков, которые не так сильно ценят клуб и не так защищают его. Это огорчает», – сказал Бруну в интервью Canal11.