Хески о расизме в адрес его сыновей 4-6 лет: «На стадионах это тоже есть, но соцсети усугубили ситуацию. Люди теперь могут оскорблять кого угодно и когда угодно»
Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Эмил Хески рассказал, как его маленьких детей оскорбили на расовой почве возле стадиона.
Однажды Эмил выходил со стадиона вместе с сыновьями, Джейденом и Рейганом, которые выступали в академии «Манчестер Сити» и которым было четыре года и шесть лет соответственно.
Хески создал приложение Football Safety App – онлайн-инструмент, с помощью которого болельщики могут сообщать об оскорблениях в футболе.
«Они были детьми, так что, думаю, они не поняли, что происходит.
Мы шли со стадиона, и кто-то что-то сказал – не буду говорить, что именно. Но мы просто оставили это без внимания и пошли дальше. Эти люди, должно быть, были на стадионе, смотрели, как я играю, когда скандировали разные заряды.
Не думаю, что многое изменилось. Скорее, социальные сети лишь усугубили ситуацию с оскорблениями. У людей теперь есть возможность оскорблять кого угодно и когда угодно. Полагаю, что и на стадионах были бы подобные преступления и нападки. Но сейчас это все просто ужасно», – поведал Хески.