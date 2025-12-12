Мбаппе – явный фаворит бомбардирской гонки в Лиге чемпионов у букмекеров. У форварда «Реала» 9 голов в 5 матчах

Килиан Мбаппе станет лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне-2025/26, считают букмекеры.

Нападающий «Реала» возглавляет гонку бомбардиров турнира с 9 голами в 5 матчах. 1.75 – Мбаппе забьет больше всех в этом розыгрыше ЛЧ.

Вторым за 6.00 котируется форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд (6 мячей в 6 матчах), топ-3 за 7.00 замыкает нападающий «Баварии» Харри Кейн (5 мячей в 6 играх).