«Локомотив» забил больше всех в РПЛ с момента назначения Галактионова – 176 голов. У «Зенита» на 5 меньше, у «Краснодара» – на 7, у ЦСКА и «Динамо» – на 19

«Локомотив» при Галактионове забивает больше всех в РПЛ.

«Локомотив» обыгрывает «Сочи» в 18-м туре Мир РПЛ (4:1, второй тайм).

С момента назначения Михаила Галактионова главным тренером железнодорожники забили больше всех голов в Мир РПЛ – 176 мячей. «Зенит» за этот отрезок забил 171 гол, «Краснодар» – 169, ЦСКА и «Динамо» – по 157.

Кроме того, в 31 из 91 матче в РПЛ при Галактионове «Локо» забил 3+ гола. Это также лучший результат в лиге с начала 2023 года. Следом идут «Динамо» – 27, «Зенит » и «Краснодар» – по 24 и ЦСКА – 23.