Олимпийского чемпиона Перлова арестовали по делу о мошенничестве

Теги спортивная ходьба происшествия Р-Спорт Андрей Перлов Легкая атлетика

Олимпийского чемпиона Андрея Перлова арестовали по делу о мошенничестве.

Сегодня в Новосибирске прошло заседание Центрального районного суда, где Перлову была избрана мера пресечения. Подозреваемый вину не признал. 

«Избрать в отношении Перлова Андрея Борисовича меру пресечения в виде заключения под стражу... до 23 мая 2024 года», – сказал судья Руслан Фролов.

ГУМВД России по Новосибирской области в отношении Перлова возбудило уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». 

Первлову 62 года. С 2020 по 2022 годы он занимал пост генерального директора футбольного клуба «Новосибирск». Является олимпийским чемпионом Барселоны-1992 по спортивной ходьбе на 50 км.

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Как рассказал «РБК Новосибирск» источник, знакомый с ситуацией. Перлова подозревают в хищении «огромной суммы бюджетных денег» во время руководства «Новосибирском».
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