Олимпийского чемпиона Перлова арестовали по делу о мошенничестве

Олимпийского чемпиона Андрея Перлова арестовали по делу о мошенничестве.

Сегодня в Новосибирске прошло заседание Центрального районного суда, где Перлову была избрана мера пресечения. Подозреваемый вину не признал.

«Избрать в отношении Перлова Андрея Борисовича меру пресечения в виде заключения под стражу... до 23 мая 2024 года», – сказал судья Руслан Фролов.

ГУМВД России по Новосибирской области в отношении Перлова возбудило уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Первлову 62 года. С 2020 по 2022 годы он занимал пост генерального директора футбольного клуба «Новосибирск». Является олимпийским чемпионом Барселоны-1992 по спортивной ходьбе на 50 км.