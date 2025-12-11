Россиянин проиграл почти 7 млн рублей, поставив на победу «ПСЖ» над «Атлетиком»
Клиент «Лиги Ставок» проиграл крупную сумму на матче Лиги чемпионов между «Атлетиком» и «ПСЖ».
На 30-й минуте встречи беттор поставил 6,9 миллиона рублей на победу парижан по коэффициенту 2.05. Потенциальный выигрыш мог составить более 14 миллионов рублей.
Игра завершилась со счетом 0:0 – россиянин проиграл почти 7 миллионов рублей.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Кружок Беттинга
