Россиянин проиграл почти 7 млн рублей, поставив на победу «ПСЖ» над «Атлетиком»

Клиент «Лиги Ставок» проиграл крупную сумму на матче Лиги чемпионов между «Атлетиком» и «ПСЖ».

На 30-й минуте встречи беттор поставил 6,9 миллиона рублей на победу парижан по коэффициенту 2.05. Потенциальный выигрыш мог составить более 14 миллионов рублей.

Игра завершилась со счетом 0:0 – россиянин проиграл почти 7 миллионов рублей.