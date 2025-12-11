Холанд про 2:1 с «Реалом»: «Игра была немного хаотичной – «Ман Сити» не мог взять ее под контроль. Ждали, что Мбаппе сыграет – хочется соревноваться против лучших»

Эрлинг Холанд высказался после победы над «Реалом».

Нападающий «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд поделился мыслями после победы над «Реалом » (2:1) в матче Лиги чемпионов .

«Играть на «Сантьяго Бернабеу» непросто. Игра была немного хаотичной – мы не могли взять ее под контроль. Но мы одержали победу и очень этому рады. «Сантьяго Бернабеу» – это стадион, на котором хочется играть. В таких матчах хочется принимать участие.

Все могло сложиться иначе, если бы мы не выиграли, потому что проиграли «Байеру» в прошлом матче. Поэтому эта победа очень важна. В групповом этапе предстоит сыграть еще два матча.

Нам нужно хорошо завершить групповой раунд и надеюсь, что мы пройдем дальше из первой восьмерки.

Мы знали, что у «Реала» есть травмы. У нас они тоже есть, но у соперника их много. Не хочется, чтобы кто-то из футболистов был травмирован, но мы ждали, что Килиан Мбаппе сыграет. Я ожидал сыграть против него. Это не радует, когда такие футболисты не играют, потому что хочется соревноваться против лучших. Это дает психологический стимул», – сказал Эрлинг Холанд .

