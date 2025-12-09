Агент Тюкавина об отмене гола форварда «Динамо»: «Хрен поймешь, как у нас эти линии рисуют. У кого ноготь, у кого еще что-то вперед залезло – все это не на пользу игре»

Алексей Сафонов о ВАР в РПЛ: хрен поймешь, как линии рисуют.

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересны нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об отмененном голе форварда в матче Мир РПЛ против «Спартака» (1:1).

Мяч нападающего в первом тайме был отменен из-за офсайда.

– Сантиметровые офсайды у «Динамо» – это все же не то, ради чего люди ходят на футбол, не так разве?

– Как у нас эти линии рисуют, хрен поймешь. Ждем, когда примут «правило Венгера» и начнут принимать решения в пользу атаки, что и было до введения ВАР.

А так, у кого ноготь, у кого еще что-то вперед залезло – все это не на пользу игре. Гол Кости, конечно, надо было засчитывать.

– ВАР еще долго будет уничтожать российский футбол, который в условиях изоляции давно мог хоть как-то выбраться из-под его гнета?

– Черчесов тоже об этом сказал, зачем он нужен, если ошибок меньше не стало, а паузы просто убивают игру.

Это не как в Испании или Англии, где решения у монитора обычно принимаются за 30 секунд. У нас по три минуты смотрят и всегда карательный вердикт – либо удаление, либо пенальти. Только один случай помню, что Левников настоял на своем.

Всегда шучу, кому ВАР, кому навар. А если к чемпионату мира еще введут угловые и желтые проверять, в РПЛ вообще кошмар начнется, – сказал Алексей Сафонов.

Повтор отмененного гола Тюкавина «Спартаку» с офсайдными линиями показали через 15 минут после эпизода. Кадр был в эфире пару секунд