«Динамо» Махачкала еще не приняло отставку Биджиева, заявил Газизов: «Берем время»
«Динамо» Махачкала еще не приняло отставку Хасанби Биджиева.
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб еще не принял отставку главного тренера Хасанби Биджиева.
59-летний специалист подал в отставку после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре Мир РПЛ.
– Я всегда на связи с Биджиевым, но решение до конца пока не принято. Как только оно будет, мы объявим.
– Когда будет решение?
– Не могу сказать. Если я вам сейчас назову дату, это будут мои фантазии. Мы берем время, – сказал Газизов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
