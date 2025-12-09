  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» Махачкала еще не приняло отставку Биджиева, заявил Газизов: «Берем время»
8

«Динамо» Махачкала еще не приняло отставку Биджиева, заявил Газизов: «Берем время»

«Динамо» Махачкала еще не приняло отставку Хасанби Биджиева.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб еще не принял отставку главного тренера Хасанби Биджиева.

59-летний специалист подал в отставку после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре Мир РПЛ.

– Я всегда на связи с Биджиевым, но решение до конца пока не принято. Как только оно будет, мы объявим.

– Когда будет решение?

– Не могу сказать. Если я вам сейчас назову дату, это будут мои фантазии. Мы берем время, – сказал Газизов.

Как просили фанаты, Биджиев ушел из «Махачкалы». Грустно, что так

Что делать с Хаби Алонсо?18341 голос
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
logoШамиль Газизов
logoХасанби Биджиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Газизов о работе Сухого на матче с «Пари НН»: «Безобразное судейство. ВАР пытался переубедить насчет удаления, но он был непреклонен. Пишем в ЭСК, но потом дают такие же пенальти»
8 декабря, 17:54
Гаджиев о призывах фанатов «Махачкалы» к отставке Биджиева: «Безобразие, это не их вопрос. Есть люди, которые лучше вас знают, какой тренер нужен»
8 декабря, 14:47
Газизов об отставке Биджиева: «Динамо» Махачкала приняло это к сведению. Объявим о своем решении в ближайшие дни»
7 декабря, 16:30
Главные новости
Лаутаро о пенальти «Ливерпуля»: «Если проигрываешь из-за ошибки судьи, мало что можно сделать. Все испортила несправедливость»
9 минут назад
Игнашевич об Алонсо и игроках «Реала»: «Слив тренера невозможен на высоком уровне – все сразу это увидят. Применительно к «Мадриду» – это вообще обидно»
9 минут назадВидео
«Спартаку» не продали Ннади. 22-летний хавбек «Зюлте-Варегема» хочет продолжить карьеру в Европе (Legalbet)
18 минут назад
«Спартак» готов рассмотреть продажу Жедсона только за 45 млн евро. Клуб доволен игрой хавбека (Sport24)
19 минут назад
Ханси Флик: «Не хочу говорить о «Реале». Только о «Барселоне». Важно смотреть на себя. Правильный настрой – не довольствоваться тем, что есть сейчас»
34 минуты назад
«Рубин» может уволить Рахимова. Клуб недоволен вылетом из Кубка России, в РПЛ команда идет 7-й (Legalbet)
52 минуты назад
Иванов предложил назначить Аленичева тренером «Спартака»: «Не будем забывать вклад в чемпионство. Дмитрий наладит игру и вернет фирменный комбинационный стиль»
сегодня, 13:45
Луис Энрике: «Шевалье тренируется, но Сафонов показал уровень. Мы очень довольны, Матвей продемонстрировал профессионализм и характер. У «ПСЖ» три топ-вратаря»
сегодня, 13:14
«Краснодар» может подписать Ваханию. Выкупная стоимость защитника «Ростова» – 5 млн евро («СЭ»)
сегодня, 13:01
Хаманн про Алонсо в «Реале»: «Растрачен потенциал перспективного тренера. «Мадрид» дал Винисиуса почувствовать себя важнее клуба после бойкота «Золотого мяча»
сегодня, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» и «Сочи» интересуются Аусменди из «Банфилда». У 24-летнего форварда 4+2 в 15 матчах чемпионата Аргентины
32 минуты назад
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Жироной»
сегодня, 06:24
Чемпионат Германии. «Унион» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» примет «Майнц» в воскресенье
сегодня, 13:50
Чемпионат Италии. «Лечче» против «Пизы», «Милан» сыграет с «Сассуоло» в воскресенье
сегодня, 13:45
Чемпионат Франции. «Нант» в гостях у «Анже», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
сегодня, 13:40
Ребров про женщин-вратарей: «У них посыл: «Тренируй меня как мужчину, но обращайся как с женщиной». Нельзя повышать голос, они сильно обижаются, могут даже заплакать»
сегодня, 13:31
«Спартаку» и другим российским клубам предложен экс-тренер сборной Китая Янкович. Он готов рассматривать предложения (Metaratings)
сегодня, 12:34
Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»
сегодня, 11:01
Жерсон о «Зените»: «Чувствую себя отлично: красивый город, играю в большом европейском клубе с амбициями. Адаптация завершена на 100%. Динамика будет только лучше»
сегодня, 10:05
Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»
сегодня, 09:40