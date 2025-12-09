«Динамо» Махачкала еще не приняло отставку Биджиева, заявил Газизов: «Берем время»

«Динамо» Махачкала еще не приняло отставку Хасанби Биджиева.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов заявил, что клуб еще не принял отставку главного тренера Хасанби Биджиева .

59-летний специалист подал в отставку после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре Мир РПЛ.

– Я всегда на связи с Биджиевым, но решение до конца пока не принято. Как только оно будет, мы объявим.

– Когда будет решение?

– Не могу сказать. Если я вам сейчас назову дату, это будут мои фантазии. Мы берем время, – сказал Газизов .

Как просили фанаты, Биджиев ушел из «Махачкалы». Грустно, что так