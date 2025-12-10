У Ямаля 8+9 в 17 матчах сезона за «Барсу». Вингер сделал ассист на Кунде в игре ЛЧ с «Айнтрахтом»

Ямаль набрал 17-е очко в 17-м матче за «Барсу» в сезоне.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль совершил 17-н результативное действие в 17-м матче сезона за клуб.

18-летний футболист сборной Испании отдал голевой пас на Жюля Кунде во втором тайме матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта ».

Теперь на счету Ламина 8 голов и 9 ассистов в 17 матчах сезона за каталонцев: 6+7 в 12 матчах Ла Лиги и 2+2 в 5 играх ЛЧ. Его подробная статистика – здесь .

Ямаль побил рекорд Мбаппе в ЛЧ по «гол+пас» для игроков не старше 18 лет – у вингера «Барсы» 7+7 в 28 играх