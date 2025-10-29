«Алонсо мнит себя Гвардиолой, но пока он просто Хаби». Человек из окружения игрока «Реала» про отстраненность тренера
Не все в «Реале» довольны подходом Хаби Алонсо к работе с командой.
The Athletic со ссылкой на свои источники сообщает, что футболисты считают нового тренера неприступным и отстраненным.
«Он мнит себя Пепом Гвардиолой, но пока он просто Хаби», – сказал человек, близкий к игроку основного состава «Реала».
Отмечается, что аналогию с главным тренером «Манчестер Сити» – и в положительном ключе, и в отрицательном – проводили и другие опрошенные источники.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
