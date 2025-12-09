Тренер «Кайрата» про 0:1 от «Олимпиакоса» в ЛЧ: «Сами помогли сопернику ошибкой в простой ситуации – уровень сказался. Не хватало агрессии, но ребята достойно играли»

Тренер «Кайрата» про 0:1 от «Олимпиакоса»: мы сами помогли сопернику.

Главный тренер «Кайрата » Рафаэль Уразбахтин подвел итоги матча общего этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса » (0:1).

«Помогли мы сопернику. В простой ситуации совершили ошибку. Уровень сказался. Но считаю, что ребята достойно играли. Проявляли характер, желание.

Наверное, первый тайм все таки немного разочаровал, опять же не можем целостно проводить весь матч – волнами проходит игра. Соперник с первых минут интенсивно играл, и мы не справлялись с этим, некоторые игроки не успевали или не вошли в игру.

В тех моментах, которые у нас были, неправильно распоряжались мячом. Не действовали так, как мы до матча договаривались.

Соперник – хорошая команда, класс виден. Думаю, болельщикам понравилась игра, которая держала все 90 минут. Ничего страшного, будем двигаться дальше.

Мы не хотели прижиматься, иначе бы загнали к воротам. Нам хотелось отодвинуть игру от своих ворот. Но не хватало агрессии», – сказал Уразбахтин.