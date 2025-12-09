«Кайрат» проиграл «Олимпиакосу» – 0:1. Мартинш забил, у хозяев 1 удар в створ – на 92-й минуте

Матч окончен
«Кайрат» уступил «Олимпиакосу» (0:1) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.
В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Кайрат» дома проиграл «Олимпиакосу» (0:1).
Желсон Мартинш открыл счет на 73-й минуте, его гол стал победным. Хозяева лишь раз пробили в створ ворот соперника – на 92-й минуте.
Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 15:30, Астана Арена
Завершен
0 - 1
