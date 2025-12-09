«Кайрат» проиграл «Олимпиакосу» – 0:1. Мартинш забил, у хозяев 1 удар в створ – на 92-й минуте

«Кайрат» уступил «Олимпиакосу» (0:1) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Кайрат » дома проиграл «Олимпиакосу » (0:1).

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Желсон Мартинш открыл счет на 73-й минуте, его гол стал победным. Хозяева лишь раз пробили в створ ворот соперника – на 92-й минуте.

