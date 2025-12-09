  • Спортс
  «Кайрат» проиграл «Олимпиакосу» – 0:1. Мартинш забил, у хозяев 1 удар в створ – на 92-й минуте
15

«Кайрат» проиграл «Олимпиакосу» – 0:1. Мартинш забил, у хозяев 1 удар в створ – на 92-й минуте

«Кайрат» уступил «Олимпиакосу» (0:1) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Кайрат» дома проиграл «Олимпиакосу» (0:1).

Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Желсон Мартинш открыл счет на 73-й минуте, его гол стал победным. Хозяева лишь раз пробили в створ ворот соперника – на 92-й минуте.

Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 15:30, Астана Арена
Кайрат
Завершен
0 - 1
Олимпиакос
Матч окончен
84’
Эссе   Дани Гарсия
Фильо   Станоев
82’
Байбек   Касабулат
82’
73’
  Желсон Мартинш
Туякбаев
70’
62’
Шикинью   Тареми
62’
Поденсе   Стрефецца
Тапалов   Туякбаев
62’
Зария   Громыко
46’
Рикардиньо   Жоржинью
46’
2тайм
Перерыв
35’
Бьянкон
14’
Эссе
Кайрат
Анарбеков, Луиш Мата, Сорокин, Широбоков, Тапалов, Байбек, Глейзер, Зария, Рикардиньо, Мрынский, Фильо
Запасные: Калмурза, Буч, Касабулат, Мартынович, Туякбаев, Кургин, Станоев, Жоржинью, Садыбеков, Громыко
1тайм
Олимпиакос:
Цолакис, Ортега, Пирола, Бьянкон, Родиней, Музакитис, Эссе, Шикинью, Желсон Мартинш, Поденсе, Эль-Кааби
Запасные: Диогу Насименту, Стрефецца, Кураклис, Дани Гарсия, Шипиони, Яремчук, Тареми, Ботис, Оньемаечи, Пневмонидис, Калогеропулос, Коштинья
Подробнее

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс''
онлайны
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКайрат
logoОлимпиакос
logoЖелсон Мартинш
