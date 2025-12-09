  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Кайрата» 5 поражений и ничья в дебютной ЛЧ, сегодня – 0:1 от «Олимпиакоса». Клуб идет 35-м в таблице
35

У «Кайрата» 5 поражений и ничья в дебютной ЛЧ, сегодня – 0:1 от «Олимпиакоса». Клуб идет 35-м в таблице

«Кайрат» не выиграл ни одного из шести первых матчей в ЛЧ.

«Кайрат» не одержал ни одной победы в первых шести матчах Лиги чемпионов.

Сегодня команда из Алматы на своем поле уступила «Олимпиакосу» (0:1) в 6-м туре общего этапа турнира.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Кайрат» набрал лишь одно очко, сыграв вничью с «Пафосом» (0:0), и занимает предпоследнее, 35-е, место в турнирной таблице. Команда впервые участвует в основной стадии турнира.

Что делать с Хаби Алонсо?18353 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoКайрат
logoЛига чемпионов УЕФА
logoОлимпиакос
logoвысшая лига Казахстан
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лаутаро о пенальти «Ливерпуля»: «Если проигрываешь из-за ошибки судьи, мало что можно сделать. Все испортила несправедливость»
13 минут назад
Игнашевич об Алонсо и игроках «Реала»: «Слив тренера невозможен на высоком уровне – все сразу это увидят. Применительно к «Мадриду» – это вообще обидно»
13 минут назадВидео
«Спартаку» не продали Ннади. 22-летний хавбек «Зюлте-Варегема» хочет продолжить карьеру в Европе (Legalbet)
22 минуты назад
«Спартак» готов продать Жедсона только за 45 млн евро. Клуб доволен игрой хавбека (Sport24)
23 минуты назад
Ханси Флик: «Не хочу говорить о «Реале». Только о «Барселоне». Важно смотреть на себя. Правильный настрой – не довольствоваться тем, что есть сейчас»
38 минут назад
«Рубин» может уволить Рахимова. Клуб недоволен вылетом из Кубка России, в РПЛ команда идет 7-й (Legalbet)
56 минут назад
Иванов предложил назначить Аленичева тренером «Спартака»: «Не будем забывать вклад в чемпионство. Дмитрий наладит игру и вернет фирменный комбинационный стиль»
сегодня, 13:45
Луис Энрике: «Шевалье тренируется, но Сафонов показал уровень. Мы очень довольны, Матвей продемонстрировал профессионализм и характер. У «ПСЖ» три топ-вратаря»
сегодня, 13:14
«Краснодар» может подписать Ваханию. Выкупная стоимость защитника «Ростова» – 5 млн евро («СЭ»)
сегодня, 13:01
Хаманн про Алонсо в «Реале»: «Растрачен потенциал перспективного тренера. «Мадрид» дал Винисиуса почувствовать себя важнее клуба после бойкота «Золотого мяча»
сегодня, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» и «Сочи» интересуются Аусменди из «Банфилда». У 24-летнего форварда 4+2 в 15 матчах чемпионата Аргентины
36 минут назад
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Жироной»
сегодня, 06:24
Чемпионат Германии. «Унион» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» примет «Майнц» в воскресенье
сегодня, 13:50
Чемпионат Италии. «Лечче» против «Пизы», «Милан» сыграет с «Сассуоло» в воскресенье
сегодня, 13:45
Чемпионат Франции. «Нант» в гостях у «Анже», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
сегодня, 13:40
Ребров про женщин-вратарей: «У них посыл: «Тренируй меня как мужчину, но обращайся как с женщиной». Нельзя повышать голос, они сильно обижаются, могут даже заплакать»
сегодня, 13:31
«Спартаку» и другим российским клубам предложен экс-тренер сборной Китая Янкович. Он готов рассматривать предложения (Metaratings)
сегодня, 12:34
Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»
сегодня, 11:01
Жерсон о «Зените»: «Чувствую себя отлично: красивый город, играю в большом европейском клубе с амбициями. Адаптация завершена на 100%. Динамика будет только лучше»
сегодня, 10:05
Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»
сегодня, 09:40