У «Кайрата» 5 поражений и ничья в дебютной ЛЧ, сегодня – 0:1 от «Олимпиакоса». Клуб идет 35-м в таблице

«Кайрат» не выиграл ни одного из шести первых матчей в ЛЧ.

«Кайрат» не одержал ни одной победы в первых шести матчах Лиги чемпионов.

Сегодня команда из Алматы на своем поле уступила «Олимпиакосу » (0:1) в 6-м туре общего этапа турнира.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Кайрат » набрал лишь одно очко, сыграв вничью с «Пафосом» (0:0), и занимает предпоследнее, 35-е, место в турнирной таблице. Команда впервые участвует в основной стадии турнира.