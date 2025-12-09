У «Кайрата» 5 поражений и ничья в дебютной ЛЧ, сегодня – 0:1 от «Олимпиакоса». Клуб идет 35-м в таблице
«Кайрат» не выиграл ни одного из шести первых матчей в ЛЧ.
«Кайрат» не одержал ни одной победы в первых шести матчах Лиги чемпионов.
Сегодня команда из Алматы на своем поле уступила «Олимпиакосу» (0:1) в 6-м туре общего этапа турнира.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Кайрат» набрал лишь одно очко, сыграв вничью с «Пафосом» (0:0), и занимает предпоследнее, 35-е, место в турнирной таблице. Команда впервые участвует в основной стадии турнира.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
