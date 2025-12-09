«Ибо всякий, кто возвышает себя, унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Отец Эндрика выложил библейскую цитату после очередного матча сына в запасе «Реала»

Отец Эндрика выложил цитату из Библии после очередного матча сына в запасе.

Отец нападающего «Реала » Эндрика Дуглас Соуза после матча с «Сельтой» (0:2) опубликовал фотографию сына, сидящего в одиночестве на скамейке «Бернабеу», и сопроводил ее цитатой из Евангелия от Матфея 23:12: «Ибо всякий, кто возвышает себя, унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится».

19-летний бразилец сыграл лишь 11 минут в нынешнем сезоне. Игру с «Сельтой» Эндрик провел в запасе, в конце получив красную карточку за выход из технической зоны и выкрики в адрес резервного арбитра.

Сообщалось, что футболист близок к уходу из «Реала» в январе на правах аренды.