«Ибо всякий, кто возвышает себя, унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Отец Эндрика выложил библейскую цитату после очередного матча сына в запасе «Реала»
Отец Эндрика выложил цитату из Библии после очередного матча сына в запасе.
Отец нападающего «Реала» Эндрика Дуглас Соуза после матча с «Сельтой» (0:2) опубликовал фотографию сына, сидящего в одиночестве на скамейке «Бернабеу», и сопроводил ее цитатой из Евангелия от Матфея 23:12: «Ибо всякий, кто возвышает себя, унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится».
19-летний бразилец сыграл лишь 11 минут в нынешнем сезоне. Игру с «Сельтой» Эндрик провел в запасе, в конце получив красную карточку за выход из технической зоны и выкрики в адрес резервного арбитра.
Сообщалось, что футболист близок к уходу из «Реала» в январе на правах аренды.
Что делать с Хаби Алонсо?18358 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости