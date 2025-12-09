«Вильярреал» о расизме в адрес Николя Пепе: «В футболе и жизни этому нет места. Мы против любых актов насилия»
«Вильярреал» о расизме в адрес Пепе: в футболе, как и в жизни, этому нет места.
«Вильярреал» поддержал Николя Пепе, подвергшегося расистским оскорблениям.
Вингер испанского клуба и Кот-д′Ивуара пошутил о сборной Марокко, заявив, что она не выигрывала Кубок Африки с 1818 года. В ответ он получил множество оскорблений в свой адрес.
«В футболе, как и в жизни, нет места расизму. «Вильярреал» против любых актов словесного или физического насилия.
Клуб выражает наилучшие пожелания Николасу Пепе, пострадавшему от расистских оскорблений. Мы с тобой», – сказано в сообщении «Вильярреала».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Вильярреала»
