  • «Вильярреал» о расизме в адрес Николя Пепе: «В футболе и жизни этому нет места. Мы против любых актов насилия»
«Вильярреал» о расизме в адрес Николя Пепе: «В футболе и жизни этому нет места. Мы против любых актов насилия»

«Вильярреал» поддержал Николя Пепе, подвергшегося расистским оскорблениям. 

Вингер испанского клуба и Кот-д′Ивуара пошутил о сборной Марокко, заявив, что она не выигрывала Кубок Африки с 1818 года. В ответ он получил множество оскорблений в свой адрес.

«В футболе, как и в жизни, нет места расизму. «Вильярреал» против любых актов словесного или физического насилия.

Клуб выражает наилучшие пожелания Николасу Пепе, пострадавшему от расистских оскорблений. Мы с тобой», – сказано в сообщении «Вильярреала».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Вильярреала»
