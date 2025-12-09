  • Спортс
Николя Пепе сказал, что Марокко не выигрывало Кубок Африки «с 1818 года», и подвергся расистским оскорблениям. Ивуариец прокомментировал: «Я шутил. Мы едины. Сил всем и на хер расизм»

Николя Пепе подвергся расистским оскорблениям после шутки о сборной Марокко.

Вингер «Вильярреала» и сборной Кот-д′Ивуара Николя Пепе подвергся расистским оскорблениям после шутки о сборной Марокко.

Футболист высказывался о предстоящем Кубке Африки в разговоре с алжирским блогером Just Riyadh: «Мы выбили Алжир в первом раунде Кубка Африки-2021. У нас три звезды [за победу в турнире], а у вас только две. Но нужно опасаться марокканцев, они тоже есть. Сколько у них звезд? Одна? Они, должно быть, получили ее в 1818 году; мы тогда еще даже не родились, даже мой отец еще не родился».

Вскоре Пепе выложил в сторис инстаграма скриншоты комментариев с расистскими оскорблениями. 

«Я хочу прокомментировать «скандал» вокруг видео с Just Riadh и моих слов про Марокко. Мы просто шутили, поддразнивали друг друга весь день, отпуская шуточки обо всех.

Мне жаль, если мои слова были неверно истолкованы вами, марокканскими болельщиками, потому что в видео, перед этими словами, я подчеркнул, как трудно будет сыграть с Марокко на этом Кубке Африки. Мы едины, как того требует африканский континент. Сил всем и на хер расизм», – написал Николя. 

Сборная Марокко выиграла Кубок Африки в 1976 году. 

