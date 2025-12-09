  • Спортс
  • «Реал» сыграет с «Талаверой» из 3-го дивизиона в 1/16 финала Кубка Испании, «Барса» – с «Депортиво Гвадалахара», «Атлетико» – с «Атлетико Балеарес» из 4-й лиги
«Реал» сыграет с «Талаверой» из 3-го дивизиона в 1/16 финала Кубка Испании, «Барса» – с «Депортиво Гвадалахара», «Атлетико» – с «Атлетико Балеарес» из 4-й лиги

«Реал» и «Барселона» узнали своих соперников по Кубку Испании.

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. 

На этой стадии турнира «Реал» и «Барселона» встретятся с командами из третьего по силе дивизиона – «Талаверой» и «Депортиво Гвадалахара» соответственно. Мадридский «Атлетико» сыграет с «Атлетико Балеарес» из четвертой лиги. 

Все пары 1/16 финала:

«Оренсе» – «Атлетик»;

«Атлетико Балеарес» – «Атлетико Мадрид»;

«Талавера» – «Реал Мадрид»;

«Депортиво Гвадалахара» – «Барселона»;

«Мурсия» – «Бетис»;

«Эльденсе» – «Реал Сосьедад»;

«Бургос» – «Хетафе»;

«Культураль Леонеса» – «Леванте»;

«Эйбар» – «Эльче»;

«Депортиво» – «Мальорка»;

«Расинг» – «Вильярреал»;

«Спортинг Хихон» – «Валенсия»;

«Уэска» – «Осасуна»;

«Гранада» – «Райо Вальекано»;

«Альбасете» – «Сельта»;

«Алавес» – «Севилья».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
