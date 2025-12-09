  • Спортс
  Гживиньска перешла из «Зенита» в «Спартак». Она лучший бомбардир в истории женской команды петербуржцев
Гживиньска перешла из «Зенита» в «Спартак». Она лучший бомбардир в истории женской команды петербуржцев

Польская футболистка Габриэла Гживиньска перешла из «Зенита» в «Спартак».

Она провела пять сезонов за клуб из Санкт-Петербурга и является лучшим бомбардиром в его истории. Полузащитница провела 134 матча, забила 45 мячей и отдала 12 голевых передач.

Она трижды становилась чемпионкой WINLINE Суперлиги (2022, 2023, 2024) и дважды брала Суперкубок страны (2023, 2025).

Фото: t.me/russiansuperleague

Женский «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал WINLINE Суперлиги
трансферы
