Гживиньска перешла из «Зенита» в «Спартак». Она лучший бомбардир в истории женской команды петербуржцев

Польская футболистка Габриэла Гживиньска перешла из «Зенита» в «Спартак».
Она провела пять сезонов за клуб из Санкт-Петербурга и является лучшим бомбардиром в его истории. Полузащитница провела 134 матча, забила 45 мячей и отдала 12 голевых передач.
Она трижды становилась чемпионкой WINLINE Суперлиги (2022, 2023, 2024) и дважды брала Суперкубок страны (2023, 2025).
Фото: t.me/russiansuperleague
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал WINLINE Суперлиги
