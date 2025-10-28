Артем Дзюба: «Акрон» уже не радуется ничьей с «Локомотивом», очкам с «Зенитом», «Спартаком» – расстраиваемся, что могли победить. Мы бойчуганы, все с нами считаются»

Артем Дзюба считает, что «Акрон» не уступал «Локомотиву» по игре.

В 13-м туре Мир РПЛ команды сыграли вничью (1:1).

– Перед матчем с «Локомотивом» говорил что‑то дополнительно ребятам? Все‑таки это был не рядовой соперник для тебя.

– Нет, ничего особенного. У нас всегда хороший настрой на «Локомотив», потому что для нас любой топ‑клуб – это раздражитель. И мы очень хорошо смотрелись на фоне одного из лидеров чемпионата. Да, первые минут 25 «Локо» был лучше и опаснее, но потом мы прибрали игру к рукам, были агрессивными, забили классный гол. Это все наигранные вещи: Марат далеко бросает, мы навязываем борьбу. И во втором были полумоментики, в том числе у меня.

Гол со стандарта… Ну, это «Локомотив». Это классная команда, они за счет мастерства исполняют в моментах. Я горжусь тем, что наша команда смотрелась не хуже. Что‑что, а мы – бойчуганы. Мы неприятны для всех, и все считаются с нами. Для нас это очень дорого. Я очень радуюсь, что менталитет «Акрона » меняется на глазах: мы уже не радуемся ничьей с «Локомотивом», не радуемся очкам с «Зенитом », со «Спартаком ». Мы расстраиваемся от того, что в каждом из этих матчей мы могли победить.

– Постепенно и новички вливаются.

– Самое парадоксальное, что с «Локомотивом» новички выходили на замену, а в основе у нас была старая бригада. Да, в нашей команде сначала бьешься, рубишься, а уже потом начинаешь играть в футбол. Сейчас не до каких‑то сантиментов. Нужно бороться, врезаться. Все сейчас физически хорошо готовы, – сказал нападающий «Акрона».