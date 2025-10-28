  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артем Дзюба: «Акрон» уже не радуется ничьей с «Локомотивом», очкам с «Зенитом», «Спартаком» – расстраиваемся, что могли победить. Мы бойчуганы, все с нами считаются»
15

Артем Дзюба: «Акрон» уже не радуется ничьей с «Локомотивом», очкам с «Зенитом», «Спартаком» – расстраиваемся, что могли победить. Мы бойчуганы, все с нами считаются»

Артем Дзюба считает, что «Акрон» не уступал «Локомотиву» по игре.

В 13-м туре Мир РПЛ команды сыграли вничью (1:1).

– Перед матчем с «Локомотивом» говорил что‑то дополнительно ребятам? Все‑таки это был не рядовой соперник для тебя.

– Нет, ничего особенного. У нас всегда хороший настрой на «Локомотив», потому что для нас любой топ‑клуб – это раздражитель. И мы очень хорошо смотрелись на фоне одного из лидеров чемпионата. Да, первые минут 25 «Локо» был лучше и опаснее, но потом мы прибрали игру к рукам, были агрессивными, забили классный гол. Это все наигранные вещи: Марат далеко бросает, мы навязываем борьбу. И во втором были полумоментики, в том числе у меня.

Гол со стандарта… Ну, это «Локомотив». Это классная команда, они за счет мастерства исполняют в моментах. Я горжусь тем, что наша команда смотрелась не хуже. Что‑что, а мы – бойчуганы. Мы неприятны для всех, и все считаются с нами. Для нас это очень дорого. Я очень радуюсь, что менталитет «Акрона» меняется на глазах: мы уже не радуемся ничьей с «Локомотивом», не радуемся очкам с «Зенитом», со «Спартаком». Мы расстраиваемся от того, что в каждом из этих матчей мы могли победить.

– Постепенно и новички вливаются.

– Самое парадоксальное, что с «Локомотивом» новички выходили на замену, а в основе у нас была старая бригада. Да, в нашей команде сначала бьешься, рубишься, а уже потом начинаешь играть в футбол. Сейчас не до каких‑то сантиментов. Нужно бороться, врезаться. Все сейчас физически хорошо готовы, – сказал нападающий «Акрона».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoМатч ТВ
logoЗенит
logoАкрон
logoЛокомотив
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Дель Боске и...
5 минут назадТесты и игры
Вратарь «Интера» Мартинес насмерть сбил 81-летнего мужчину на инвалидной коляске. Пострадавший погиб на месте – он мог выехать на дорогу, почувствовав себя плохо
32 минуты назад
Алвес выступил в пятидесятнической евангелической церкви: «Я заключил договор с Богом. В худший момент моей жизни посланник божий подобрал меня и привел в церковь»
48 минут назадВидео
Гаджиев о Сталине: «Страна плакала, когда он умер, ему верили. Он выходил после войны победителем. Репрессированные были, оценки давать не хочу»
54 минуты назад
Глебов о судействе Сухого с «Зенитом»: «Вендел дергает за футболку меня, я дергаю его – фол свистят в нашу сторону. Это достаточно странно»
сегодня, 10:56
Карвахаль перенес артроскопию после травмы колена. Защитник «Реала» может пропустить 2-3 месяца
сегодня, 10:18
Тюкавин и Комличенко включены в расширенный состав сборной на матчи с Перу и Чили
сегодня, 10:08
Видим поле лучше, чем праймовый Иньеста! Скачайте ГОЛ
вчера, 15:00
Кроос о гневе Винисиуса после замены: «Большинство не может поставить себя на его место. Мне тоже не нравилось замены, но я не шел сразу в раздевалку. Не нужно все воспринимать всерьез»
сегодня, 10:00
Садыгов о ситуации в «Серике» и Юране: «Вопрос не имеет ко мне отношения. Без комментариев»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК по матчам Кубка России. По итогам 13-го тура РПЛ обращений не было
16 минут назад
Кубок Испании. «Негрейра» против «Реал Сосьедад», «Констанция» примет «Жирону», «Толедо» сыграет с «Севильей»
сегодня, 10:45
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Лечче», «Милан» против «Аталанты», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
сегодня, 06:55
«Аталанта» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 10:25
«Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 10:18
«Лечче» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 09:35
Кубок короля Саудовской Аравии.«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема, «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Охдуда»
сегодня, 09:15
КДК рассмотрит бросание фанатами бутылок в судей на матче «Ахмат» – «Сочи». Потасовка игроков в концовке рассматриваться не будет
сегодня, 09:03
Лапорта поддержал игроков «Барсы» после поражения в класико. Президент каталонцев выступил с ободряющей речью
сегодня, 08:42
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Челябинск» примет КАМАЗ, «Торпедо» сыграет с «Кубань Холдингом» в среду, «Факел» и «Арсенал» Тула встретятся в четверг
сегодня, 08:04