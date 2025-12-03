У Спаллетти нет поражений в 7 матчах с «Ювентусом» – 4 победы и 3 ничьих. Дальше – «Наполи»
Лучано Спаллетти не терпит поражений во главе «Ювентуса».
«Ювентус» победил «Удинезе» в 1/8 финала Кубка Италии со счетом 2:0.
Лучано Спаллетти провел седьмой матч во главе туринской команды. При итальянце «Ювентус» еще не проигрывал – 4 победы и 3 ничьих.
В следующем матче команда сыграет на выезде с «Наполи» в рамках Серии А. Встреча пройдет 7 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
