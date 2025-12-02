  • Спортс
  Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»

Сергей Ташуев: по поводу «Спартака» я шутил, разделяйте юмор в высказываниях.

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев призвал относиться к его высказываниям про «Спартак» с юмором.

Ранее Ташуев в шутку назвал «Спартак» командой не своего уровня: «Я для них топ-тренер, у меня с ними 4 ничьих и 4 победы, ни единого поражения! Где «Спартак» и где я? Дайте мне «МЮ». Шучу»

«Я в своем интервью сказал, что шучу по поводу «Спартака», это было прописано несколько раз. Относитесь к этому с иронией. Разделяйте юмор в высказываниях.

Я профессиональный специалист, в своем интервью говорил про работу тренера. А люди видят только то, что хотят видеть. Читайте контекст, а не только заголовок», – сказал Ташуев.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33361 голос
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
