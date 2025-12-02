  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сергей Ташуев: «Я лучше «Спартака», я для них топ-тренер, они не мой уровень. У меня с ними 4 ничьих и 4 победы, ни единого поражения! Где «Спартак» и где я? Дайте мне «МЮ». Шучу»
160

Сергей Ташуев: «Я лучше «Спартака», я для них топ-тренер, они не мой уровень. У меня с ними 4 ничьих и 4 победы, ни единого поражения! Где «Спартак» и где я? Дайте мне «МЮ». Шучу»

Сергей Ташуев: я лучше «Спартака», это не мой уровень, дайте мне «МЮ».

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Ташуев пошутил, что «Спартак» – это не его уровень.

– Видите ли вы среди нынешних тренеров в РПЛ специалиста сильнее, чем вы сами?

– Слово «сильнее» – обтекаемая формулировка. Есть результат. В чем тренер может быть сильнее? Бывают разные стили работы: кто-то готовит молодых игроков, а другие тренеры хорошо работают с опытными футболистами. И оценивать других тренеров, называя их сильнее, я не могу – этим пусть занимаются другие. Со стороны виднее: кому-то нравится один стиль работы, кому-то – другой. У всех свое видение футбола.

Когда я получил контракт у Галицкого на пять лет, у нас не было задачи выйти в РПЛ, а я сделал это за год! Как тогда говорили: «На «Кубань» мы ходим болеть, а на «Краснодар» – любоваться».

Оценивать тренеров – кто хуже, кто лучше – сложно. Большую роль играет результат, но как быть, если я беру «Ахмат» с 16-го места, а Мурад Мусаев, условно, – «Краснодар» с первого? Как нас сравнивать?

Если брать матчи между собой, я лучше «Спартака», 100 процентов. Я для них топ-тренер, они не мой уровень. Я сыграл против красно-белых с четырьмя клубами: четыре ничьих и четыре победы, ни единого поражения! Я забил им 11 мячей, а пропустил лишь три. Где «Спартак» и где я? Дайте мне «Манчестер Юнайтед». Шучу, конечно.

Поэтому нет четкого понимания, кто из тренеров сильнее, – такой формулировки не существует. Титул можно выиграть с шикарными футболистами. Поставь Гвардиолу в «Фулхэм» – он никак не выиграет АПЛ, понимаете?

– Уровень тренера оценивается приглашением в топ-клубы.

– Это достаточно объемная тема. В России такого нет, а в Англии, я точно знаю, если тренер с низким бюджетом поднял клуб на высокие места, подготовил футболистов – как, например, я в «Ахмате» довел игроков до сборной России, – он получает вызов в большой клуб. У нас же часто все работает через «друзей». Нет системности.

– Правильно понимаю, что, если бы вы работали в Англии так же, как в России, вы бы получили приглашение в большие клубы?

– Я не знаю. Они все-таки консерваторы. А у нас все устроено так: «А давай его назначим, а может, лучше этого?»

Я по жизни фаталист: если сложится так, что возьму клуб из Второй лиги, значит, будет так! – сказал экс-тренер «Ахмата».

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33276 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoФК Кубань (до 2018)
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Галицкий
logoФулхэм
logoАхмат
logoМурад Мусаев
ахахаха
logoСпартак
logoМанчестер Юнайтед
logoКраснодар
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoСергей Ташуев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
37 минут назад
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
57 минут назадТесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Аморим об 1:1 с «Вест Хэмом»: «Такой матч нужно было выигрывать. Упущенные моменты расстраивают: ты контролируешь игру, но в итоге не побеждаешь»
вчера, 22:51
Жоан Лапорта: «Реал» олицетворяет власть, а «Барса» – свободу. Не знаю, решает ли «Мадрид» вопросы прямо в ложе «Бернабеу», но мы заняты другим – демократией»
вчера, 22:36
«Страсбур» отстранил капитана Эмега на 1 матч. Эмануэль в интервью признавался, что раньше не знал, где находится Страсбур: «Думал, это в Германии»
вчера, 22:27
У «МЮ» 1 победа в 5 последних матчах АПЛ
вчера, 22:03
«МЮ» занимает 8-е место в АПЛ и отстает от «Арсенала» на 11 очков после 14 туров. «Ливерпуль» опустился на 9-ю позицию
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
8 минут назад
Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»
24 минуты назад
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
48 минут назад
Круговой о выступлении ЦСКА осенью: «8,5 баллов из 10. За 10 лет не набирали столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне»
сегодня, 03:29
Корнеев о непродлении Баринова: «Это сразу же ослабление «Локомотива» и усиление для ЦСКА. Он как будто вернулся в свою лучшую версию»
сегодня, 02:52
Агент Глебова: «В контракте с ЦСКА нет фиксированной суммы отступных для европейских или российских клубов»
сегодня, 02:37
Далот разочарован ничьей с «Вест Хэмом»: «МЮ» не может так нервничать и должен гораздо больше контролировать игру, особенно на «Олд Траффорд»
сегодня, 02:23
«Краснодар» — фаворит матча с ЦСКА. Ничья для армейцев — супер». Шалимов об игре лидеров РПЛ
сегодня, 01:35
Аллегри о 0:1 от «Лацио»: «Когда «Милан» доминирует и не забивает, это становится опасным. Мы допускали дешевые ошибки, подарив штрафные и угловые»
вчера, 23:06
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Эстремадуру 1924», «Валенсия» в меньшинстве обыграла «Картахену»
вчера, 22:49