Сергей Ташуев: «Я лучше «Спартака», я для них топ-тренер, они не мой уровень. У меня с ними 4 ничьих и 4 победы, ни единого поражения! Где «Спартак» и где я? Дайте мне «МЮ». Шучу»

Сергей Ташуев: я лучше «Спартака», это не мой уровень, дайте мне «МЮ».

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Ташуев пошутил, что «Спартак» – это не его уровень.

– Видите ли вы среди нынешних тренеров в РПЛ специалиста сильнее, чем вы сами?

– Слово «сильнее» – обтекаемая формулировка. Есть результат. В чем тренер может быть сильнее? Бывают разные стили работы: кто-то готовит молодых игроков, а другие тренеры хорошо работают с опытными футболистами. И оценивать других тренеров, называя их сильнее, я не могу – этим пусть занимаются другие. Со стороны виднее: кому-то нравится один стиль работы, кому-то – другой. У всех свое видение футбола.

Когда я получил контракт у Галицкого на пять лет, у нас не было задачи выйти в РПЛ, а я сделал это за год! Как тогда говорили: «На «Кубань » мы ходим болеть, а на «Краснодар» – любоваться».

Оценивать тренеров – кто хуже, кто лучше – сложно. Большую роль играет результат, но как быть, если я беру «Ахмат» с 16-го места, а Мурад Мусаев , условно, – «Краснодар» с первого? Как нас сравнивать?

Если брать матчи между собой, я лучше «Спартака», 100 процентов. Я для них топ-тренер, они не мой уровень. Я сыграл против красно-белых с четырьмя клубами: четыре ничьих и четыре победы, ни единого поражения! Я забил им 11 мячей, а пропустил лишь три. Где «Спартак» и где я? Дайте мне «Манчестер Юнайтед». Шучу, конечно.

Поэтому нет четкого понимания, кто из тренеров сильнее, – такой формулировки не существует. Титул можно выиграть с шикарными футболистами. Поставь Гвардиолу в «Фулхэм» – он никак не выиграет АПЛ, понимаете?

– Уровень тренера оценивается приглашением в топ-клубы.

– Это достаточно объемная тема. В России такого нет, а в Англии, я точно знаю, если тренер с низким бюджетом поднял клуб на высокие места, подготовил футболистов – как, например, я в «Ахмате» довел игроков до сборной России, – он получает вызов в большой клуб. У нас же часто все работает через «друзей». Нет системности.

– Правильно понимаю, что, если бы вы работали в Англии так же, как в России, вы бы получили приглашение в большие клубы?

– Я не знаю. Они все-таки консерваторы. А у нас все устроено так: «А давай его назначим, а может, лучше этого?»

Я по жизни фаталист: если сложится так, что возьму клуб из Второй лиги, значит, будет так! – сказал экс-тренер «Ахмата ».