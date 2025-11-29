Экс-судья Федотов: «Талалаев жестом послал арбитра в далекое эротическое путешествие. Это недопустимо, такое поведение надо выжигать каленым железом»
Экс-судья Игорь Федотов раскритиковал поведение Андрея Талалаева, показавшего неприличный жест в 1-м тайме игры «Балтики» со «Спартаком».
«По повторам мы видим, что сначала Талалаев шел к первому ассистенту, что-то высказывал, поднимал куртку. А дальше главное: Талалаев рукой ударил об руку. По сути, на языке жестов он арбитра послал – и послал в далекое эротическое путешествие. Но для разбирательств на КДК нужны будут другие повторы, будут смотреть записи в протоколе.
Скорее всего, удалить его решил Танашев. И такое поведение, как у Талалаева, надо выжигать каленым железом. Это недопустимо. Левников с Танашевым тут это и сделали, молодцы», – отметил Федотов.
Талалаев удален за неприличный жест после желтой за аплодисменты Левникову. Фанаты «Балтики» начали скандировать оскорбления в адрес рефери