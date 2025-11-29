«Акрон» и «Пари НН» играют в условиях сильного тумана в Самаре
«Акрон» и «Пари НН» играют в условиях сильного тумана.
Матч «Акрона» и «Пари НН» проходит в условиях плохой видимости.
Команды играют на «Самара Арене» в 17-м туре Мир РПЛ. Нижегородцы лидируют со счетом 2:1 (второй тайм).
Видимость на поле нарушена из-за сильного тумана.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
