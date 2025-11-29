«Акрон» и «Пари НН» играют в условиях сильного тумана в Самаре

«Акрон» и «Пари НН» играют в условиях сильного тумана.

Матч «Акрона » и «Пари НН » проходит в условиях плохой видимости.

Команды играют на «Самара Арене» в 17-м туре Мир РПЛ . Нижегородцы лидируют со счетом 2:1 (второй тайм).

Видимость на поле нарушена из-за сильного тумана.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»