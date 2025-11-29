Павлюченко назвал топ-5 хавбеков в истории РПЛ: «Титов, Тихонов, Есипов, Самедов и Жирков»

Павлюченко включил Титова, Тихонова, Жиркова в число лучших хавбеков РПЛ.

Бывший нападающий «Спартака » и «Локомотива» Роман Павлюченко назвал сильнейших полузащитников в истории Мир РПЛ .

«Моя лучшая пятерка полузащитников – Егор Титов, Андрей Тихонов, Валерий Есипов , Александр Самедов и Юрий Жирков», – сказал Павлюченко.

По версии журнала «Футбол», лучшим игроком полузащиты был признан Юрий Жирков. В список 20-ти лучших полузащитников в истории чемпионатов России вошли: Юрий Жирков (1 место), Сергей Семак (2), Дмитрий Лоськов (3), Егор Титов (4), Андрей Тихонов (5).