  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Павлюченко назвал топ-5 хавбеков в истории РПЛ: «Титов, Тихонов, Есипов, Самедов и Жирков»
25

Павлюченко назвал топ-5 хавбеков в истории РПЛ: «Титов, Тихонов, Есипов, Самедов и Жирков»

Павлюченко включил Титова, Тихонова, Жиркова в число лучших хавбеков РПЛ.

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко назвал сильнейших полузащитников в истории Мир РПЛ.

«Моя лучшая пятерка полузащитников – Егор Титов, Андрей Тихонов, Валерий Есипов, Александр Самедов и Юрий Жирков», – сказал Павлюченко.

По версии журнала «Футбол», лучшим игроком полузащиты был признан Юрий Жирков. В список 20-ти лучших полузащитников в истории чемпионатов России вошли: Юрий Жирков (1 место), Сергей Семак (2), Дмитрий Лоськов (3), Егор Титов (4), Андрей Тихонов (5).

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25322 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoРоман Павлюченко
logoЮрий Жирков
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Тихонов
logoЕгор Титов
Валерий Есипов
logoАлександр Самедов
logoСоветский спорт
logoЦСКА
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Титов назвал топ-5 хавбеков в истории ЧР: «Тихонов, Аленичев, Цымбаларь, Аршавин и Лоськов»
28 ноября, 04:52
«Титов, Аленичев, Бэйл, Модрич, ван дер Варт». Павлюченко назвал топ-5 партнеров по команде
19 ноября, 04:31
Аршавин включил в идеальную сборную России себя, Мостового, Кержакова, Игнашевича, Титова, Жиркова, Денисова, Онопко, Анюкова, Акинфеева и Цымбаларя
15 ноября, 15:38
Главные новости
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
1 минуту назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
20 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
31 минуту назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
31 минуту назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
31 минуту назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
32 минуты назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
46 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
1 минуту назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
16 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
28 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
«Ювентус» – «Удинезе». Йылдыз и Дэвид играют. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
31 минуту назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
36 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
56 минут назад
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09