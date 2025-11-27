Вердикт Палагина и Лукомского.

«Арсенал» обыграл «Баварию» в Лондоне (3:1). Команда Микеля Артеты не только ожидаемо реализовала преимущество на стандартах, но и превзошла мюнхенцев в их традиционных сильных сторонах (особенно во втором тайме).

Артета внес два изменения в состав относительно дерби против «Тоттенхэма». Без травмированного Габриэла партнером Вильяма Салиба по центру защиты стал Кристиан Москера, а не Пьеро Инкапиэ. Москера правша и лучше в оборонительных действиях. Инкапиэ левша и авантюрнее продвигается с мячом. С «Тоттенхэмом» предполагалось больше игры с мячом, поэтому вышел эквадорец. С «Баварией» такого перевеса добиться нереально, поэтому под более оборонительные задачи появился Москера.

Второе изменение – Майлз Льюис-Скелли вместо Риккардо Калафьори. Итальянец основной и в хорошей форме, но в матчах ЛЧ Артета чаще дает время Льюису-Скелли. Например, именно англичанин стартовал в прошлой топ-встрече против «Атлетико».

У «Баварии» матч пропускал удалившийся против «ПСЖ» Луис Диас. За счет этого в атакующей тройке нашлось место молодому Леннарту Карлу. В остальном классика этого сезона. Главный сюрприз был в расположении крайних защитников. Обычно пара Йосип Станишич/Конрад Лаймер располагается наоборот. Разберемся в причинах в отдельном пункте.

В матче было два очень разных тайма. В первом мы увидели две прекрасные команды, которые старались реализовывать свои традиционные сильные стороны. На высокий уровень исполнения находились хитрые контрприемы. Моментов было не очень много, но игра держала в напряжении.

Второй тайм четко за «Арсеналом». Столько дискомфорта «Баварии» еще никто не создавал. Ключевую часть тайма (ту, которая дала «Арсеналу» фору в два мяча) «Бавария» играла в режиме позиционной обороны. В таком рисунке гости поплыли. Они не привыкли играть в таком стиле. И в отличие от встречи с «ПСЖ», в котором был тайм с удалением, такая пассивность не казалась плановой. Просто привычные инструменты перестали работать.

Тренеры удивили выбором флангов защиты. Осмысляем решения Артеты и Компани

Пожалуй, главная сенсация в составах – выбор исполнителей на левый фланг обороны. Артета отдал предпочтение Льюису-Скелли. Основной по сезону Калафьори остался в запасе. Компани выставил на левый фланг Лаймера: у австрийца есть опыт, но в связке со Станишичем обычно выходит на правом краю.

В чем мог быть смысл? Вероятно, в персональных дуэлях. Льюис-Скелли специализируется на сдерживании соперников 1-в-1. В прошлом сезоне съел несколько топовых вингеров. Англичанина всего раз в АПЛ прошли на дриблинге. Есть слон в комнате в виде фолов и ненужных карточек, но, кажется, именно этот аспект Артета видел ключевым в дуэлях с Майклом Олисе.

Аналогичная логика с решением по Лаймеру. Конрад вышел на фланг Букайо Саки. Англичанин не в пиковой форме, но остается главным направлением в атаке «Арсенала». Компани сделал ставку на прессинг-машину. К тому же правшу, который мог бы закрыть сильную ногу Букайо в случае смещений.

Пожалуй, оба решения можно расценить как провальные. Показательно, что и Льюис-Скелли, и Лаймер были заменены. Майлз не провалился в прямой дуэли с Олисе, но редкие пожары у ворот «Арсенала» возникали на его фланге. Либо терял концентрацию, либо неправильно занимал позицию – это было слабостью и в прошлом сезоне. Лаймер получил желтую в дуэли (погасило агрессию, с которой начинал) и позволял Саке генерировать стандарты, где «Арсенал» был привычно хорош. Второй «Бавария» пропустила уже без Букайо на поле, но в эпизоде, где Лаймер тоже не успел.

Угловые «Арсенала» сработали даже без Габриэла

Травма бразильца вызывала опасения не только в плане игры в обороне, но и на стандартах, где у Габриэла ключевая роль. Страхи подтвердило дерби с «Тоттенхэмом» – уверенная во всех смыслах победа, но без стандартов в качестве бонусного оружия. Несмотря на результат, Артета жаловался на отсутствие фирменной остроты после матча.

Матч с «Баварией» развеял опасения. Стандарты «Арсенала» официально вернулись. Из 12 ударов семь пришли после угловых и штрафных. Четыре явных момента из семи – результат стандартов. Вишенка на торте – мяч Юрриена Тимбера в первом тайме.

Отвечающий за стандарты Николя Жовер получает комплименты за гибкость. «Арсенал» проявлял ее на протяжении всей игры. Гол забили после фирменной подачи на ближнюю, куда стекается группа игроков с дальней (попутно расчищая путь, блокируя защитников и вратаря). Далее постоянно меняли стратегию. Были и короткие розыгрыши, и подачи на дальнюю, и даже продуманная вторая волна.

Главным инструментом влияния от Жовера стал Микель Мерино. В эпизоде с голом стартовал в привычном ручейке и встал на пути у Ману Нойера:

Во втором тайме начал сам угрожать в стиле Габриэла – разгоняясь из центра штрафной.

Отдельно про уязвимость «Баварии». Стандарты – редкая слабость команды Компани по сезону. С них пропустили шесть из восьми мячей. В двух последних турах Бундеслиги пропустили четыре. Все четыре со стандартов, из которые три – угловые. Пожалуй, уже можно говорить о кризисе в этом аспекте. «Арсенал» тоже ударил в слабую точку, хотя и обесценивать подготовку Жовера не стоит.

Гол «Баварии» – тонкий расчет Компани

Первый тайм гости завершили с владением 62%. Основная идея в атаке – розыгрыши через насыщенный правый фланг. Фишка команды Компани в каждом сезоне. Особенно актуальна с нынешней линией атаки, в которую входят Олисе и Карл. Оба по типажу скорее креативные правые вингеры с ведущей левой ногой. Вправо их тянет естественным образом.

Большая часть тайма от «Баварии» выглядела таким образом: команда собирается большой группой на правом краю и пытается что-то придумать через короткие перепасовки.

При этом гол забили в обратной манере – после вертикального паса. Не кажется случайностью. За пару минут до этого Компани поменял флангами Олисе с Сержем Гнабри. Реакция на слабый выхлоп розыгрышей и попытка бросить новый вызов обороне хозяев.

«Арсенал» не справился. Льюис-Скелли привык к манере, в которой соперник принимает в ноги (фишка Олисе). Открывание Гнабри за спину поставило в тупик. Серж не только выбрал идеальный момент для рывка, но и исполнил топовый пас.

Показательно, что сразу после гола Олисе и Гнабри вернулись на привычные позиции.

«Арсенал» остановил лучшую атаку мира (и Кейна)

Главная предматчевая интрига – столкновение лучшей обороны против лучшей атаки. Чистой победы «Арсенала» не получилось – гол пропустили, но комплименты парни Артеты точно заслужили. Впервые в сезоне «Бавария» не пробила отметку в 1 xG (только 0,78). Раньше минимум «Баварии» был 1,41 (против «Униона»). То есть «Арсенал» в обороне был ощутимо лучше любого другого оппонента немцев. Можно пойти еще дальше и упомянуть, что 0,20 из 0,78 пришли с опасного штрафного в компенсированное время при 3:1. Большую часть матча «Арсенал» прекрасно оборонялся – так, что даже не вспоминалось про отсутствие Габриэла.

«Арсенал» – это не просто топ-оборона даже без намека на недоработки и тем более пассажирские места. «Арсенал» – это топ-оборона сразу в нескольких режимах. Команда, которая без потери качества переключается между прессингом с персональными ориентировками и ультракомпактностью в схеме 4-4-2 на своей половине.

В 4-4-2 в среднем и низком блоке не было особенных адаптаций. «Арсенал» действовал как обычно – очень качественно смещался в соответствии с направлением атаки:

А вот при прессинге была адаптация под острые спуски Харри Кейна. Как обычно у давления был персональный базис. Но Кейну уделяли особое внимание. Его оппонентами поочередно становились Салиба и Субименди. В идеальном сценарии игроки «Арсенала» осуществляли передачи – так, чтобы в глубокой позиции с Кейном играл Субименди:

Если не получалось, то Салиба следовал до упора:

Задача минимум – Кейн никогда не остается свободным. Задача максимум – передавать его так, чтобы несильно ломалась схема.

Перфоманс Салиба против Кейна заслужил отдельных комплиментов. Обычно более агрессивную роль в паре играет Габриэл. У француза другая манера. В рисунке матча Вильяму пришлось чаще обычного идти до упора, но он все равно классно справился. Кейн впервые в карьере закончил матч против «Арсенала» вообще без ударов.

В любом режиме обороны «Арсенал» был прекрасно организован. Единственная уязвимость – переброс защиты одним пасом, когда команда находится в среднем блоке. «Бавария» использовала прием в голе, еще был похожий момент с выходом Станишича. В идеале «Арсенал» не давал времени на подготовку такого паса. Сбои были совсем редкими.

Второй тайм «Арсенала» – восторг. «Бавария» поплыла

В первые 25 минут второго тайма «Арсенал» поставил «Баварию» в максимально неудобные условия. 52% на 48% по владению, 7:2 по ударам и явный территориальные перевес в пользу лондонцев. Отрезок закономерно завершился решающим голом.

Да, перевес по владению был небольшим, но тут важнее отклонение от рисунка, в котором «Бавария» обычно играет. А оно было существенным. Команда Компани не привыкла проводить столько времени в позиционке на своей половине поля. Похожий сценарий был только в матче против «ПСЖ» в игре 11-на-10. Только тогда «Бавария» вела в счете и села осознанно.

Здесь же такой рисунок сложился из-за того, что прессинг просто перестал работать. Гости оказались в вынужденной ловушке, из которой не получалось выбраться.

В отдельных эпизодах на своей половине «Бавария» скатывалась в схему 6-4-0 – из-за персональных ориентировок у вингеров:

Четкого понимания, как играть в таком рисунке у команды не было. Обычно они намного быстрее и выше возвращают себе мяч.

Важную роль в усмирении прессинга «Баварии» сыграл Мартин Субименди. Опорник «Арсенала» стал систематически спускаться в слот между центральными защитниками – и пасовал со 100% точностью в ключевой отрезок в начале тайма. «Баварии» приходилось либо откладывать давление, либо вытягивать Павловича, который отвечал за Субименди на одну линию с форвардами. Во втором сценарии Субименди наказывал продвижениям через центр, где под него открывались. Умное движение Мартина растянуло прессинг «Баварии» – сделала зону, которую нужно покрывать слишком большой.

Прессинг «Арсенала», напротив, прекрасно работал. И даже стал агрессивнее, чем в начале – на фоне общей сдвига в характере встречи. Победы гол родился именно из давления и возврата на чужой половине.

Артета угадал со всеми заменами (снова!)

Решающие голы «Арсеналу» принесли запасные. Вновь повод поговорить о глубине состава, которой теперь обладает Артета. Она уже много раз выручала команду по ходу сезона. В ЛЧ второй такой яркий случай. Первый – победа над «Атлетиком» с голами джокеров Троссарда и Мартинелли.

В этот раз Микель снова все здорово просчитал. Выход Калафьори вместо Льюиса-Скелли – не только попытка освежить состав, но и закрыть редкую пробоину в составе. Майлз ошибался даже в доминантном втором тайме. Символично, что ушел с поля сразу после редкого эпизода с обыгрышем Олисе. Выбор оправдался во всех смыслах – Калафьори отдал голевую спустя пару минут после выхода.

Вместе с Калафьори на поле появился Габриэл Мартинелли. Формально заменил Саку. На деле дал новую динамику на флангах атаки. Нони Мадуэке переместился на привычную позицию справа. Мартинелли вышел на знакомый левый край. Задачи для защитников «Баварии» изменились. Теперь на первый план вышло сдерживание через скорость. На ней сыграли и Мадуэке, и Мартинелли.

***

«Пожалуй, мы провели самый трудный в тактическом плане матч сезона», – зафиксировал Деклан Райс.

Чтобы превзойти «Баварию», «Арсеналу» потребовалось не только опираться на привычные козыри, но продемонстрировать скрытые резервы. Во втором тайме получилось. Яркая заслуженная победа!

