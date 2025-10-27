  • Спортс
Вратарь «Динамо» Расулов о столкновении с Гонду: «Хочу извиниться перед Лусиано, не хотел ему навредить. Не успел к мячу – хорошо, что только желтой обошлось»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов извинился перед Лусиано Гонду за столкновение.

На 82-й минуте матча с «Зенитом» (1:2) Расулов вышел из своей штрафной и влетел в форварда «Зенита» Лусиано Гонду. Нападающий успел отдать пас Педро, который забил в пустые ворота.

Арбитр Алексей Сухой вначале показал голкиперу прямую красную карточку, но после просмотра видеоповтора отменил гол «Зенита» из-за офсайда, а также поменял решение об удалении: вместо красной Расулову показали желтую карточку.

– Что чувствовали, когда вас сначала удалили, потом долго пришлось ждать решения судьи, после чего вас вернули в игру?

– Не особо приятные были эмоции. Но сейчас хочу извиниться перед Лусиано. На повторе видно, что сыграл я не совсем в мяч, а врезался в игрока «Зенита». Надеюсь, у него все хорошо со здоровьем и он хорошо себя чувствует. Это моя ошибка – я не успел к мячу. Хорошо, что все обошлось только желтой карточкой.

– Вы поняли, почему ей в итоге ограничилось?

– Потому что наш игрок был ближе к воротам, чем игрок «Зенита».

– С вами все в порядке после этого эпизода?

– Да! Мы вдвоем шли на мяч, мой фокус был только на мяче, я точно не хотел причинить вред здоровью Лусиано, – сказал Расулов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
