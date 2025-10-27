Вратарь «Динамо» Расулов о столкновении с Гонду: «Хочу извиниться перед Лусиано, не хотел ему навредить. Не успел к мячу – хорошо, что только желтой обошлось»
На 82-й минуте матча с «Зенитом» (1:2) Расулов вышел из своей штрафной и влетел в форварда «Зенита» Лусиано Гонду. Нападающий успел отдать пас Педро, который забил в пустые ворота.
Арбитр Алексей Сухой вначале показал голкиперу прямую красную карточку, но после просмотра видеоповтора отменил гол «Зенита» из-за офсайда, а также поменял решение об удалении: вместо красной Расулову показали желтую карточку.
– Что чувствовали, когда вас сначала удалили, потом долго пришлось ждать решения судьи, после чего вас вернули в игру?
– Не особо приятные были эмоции. Но сейчас хочу извиниться перед Лусиано. На повторе видно, что сыграл я не совсем в мяч, а врезался в игрока «Зенита». Надеюсь, у него все хорошо со здоровьем и он хорошо себя чувствует. Это моя ошибка – я не успел к мячу. Хорошо, что все обошлось только желтой карточкой.
– Вы поняли, почему ей в итоге ограничилось?
– Потому что наш игрок был ближе к воротам, чем игрок «Зенита».
– С вами все в порядке после этого эпизода?
– Да! Мы вдвоем шли на мяч, мой фокус был только на мяче, я точно не хотел причинить вред здоровью Лусиано, – сказал Расулов.