Дмитрий Васильев: «Уровень футбола в России упал в отсутствие международных соревнований. Клубам РПЛ было бы тяжеловато выйти в плей-офф ЛЧ, как «Зенит» и ЦСКА когда-то»
Дмитрий Васильев считает, что уровень Мир РПЛ упал.
– Кто из действующих игроков является для вас примером в мировом футболе?
– Честно говоря, я не особо слежу за европейским футболом и больше РПЛ смотрю. Бывает, конечно, что включаю матчи «Реала», которые показывают, и иногда Лигу чемпионов.
– Что думаете о новом формате турнира?
– Мне старый формат Лиги чемпионов нравился больше, чем новый. Я считаю, что турнир был интереснее с групповым этапом, а не общей таблицей.
– На что были бы способны клубы РПЛ в общем этапе Лиги чемпионов?
– Мне кажется, что было бы тяжеловато выйти в плей-офф, как когда-то «Зенит» и ЦСКА. Думаю, что уровень футбола в России упал в отсутствие международных соревнований, – отметил защитник «Сочи».
