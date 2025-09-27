Футболистка «Арсенала» Келли: «Я играла в командах, где был «клуб толстушек». Они сильно теряли в весе и становились очень несчастными и зацикленными»

Клои Келли рассказала о своем отношении к лишнему весу в женском футболе.

Форвард «Арсенала » ранее выступала за «Манчестер Сити » и «Эвертон ».

«Прежде я никогда не была в ситуации, где слишком много думаешь об образе тела. Но когда я видела, как мои бывшие партнерши по команде оказывались в так называемом «клубе толстушек» — думаю, меня, как женщину, это сильно расстраивало.

Я действительно играла в командах, где был «клуб толстушек“, и это печально. Видела, как мои подруги и одноклубницы бросались из одной крайности в другую — сильно теряли в весе и становились очень несчастными и зацикленными. И я считаю, что это действительно влияет на психическое здоровье.

Думаю, я могла бы сделать больше [чтобы помочь]. Но на самом деле [все проблемы идут] от влияния извне и незнания того, что правильно, а что – нет», – сказала двукратная чемпионка Европы в составе сборной Англии.