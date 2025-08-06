  • Спортс
Вега назвал Месси лучшим футболистом всех времен: «Он кумир для каждого аргентинца. То, чего он добился со сборной – очень важное достижение»

Роман Вега назвал Лионеля Месси лучшим футболистом всех времен.

– Кто для тебя лучший футболист всех времен? Мы все понимаем, что выбор из двух человек.

– Марадона или Месси (улыбается)? Для меня – Месси.

– Объяснишь почему?

– Я застал его игру вживую, был свидетелем всех его побед. Он кумир для каждого аргентинца. То, чего он добился с национальной командой, то, что он сделал для нашей страны – считаю, очень важное достижение для тех, кто следит за футболом и разделяет любовь к нему. 

Очень приятно, просто невероятно круто выигрывать Кубок мира со сборной страны, которую ты любишь, — сказал защитник «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ютуб-канал «Зенита»
