Вега назвал Месси лучшим футболистом всех времен: «Он кумир для каждого аргентинца. То, чего он добился со сборной – очень важное достижение»
Роман Вега назвал Лионеля Месси лучшим футболистом всех времен.
– Кто для тебя лучший футболист всех времен? Мы все понимаем, что выбор из двух человек.
– Марадона или Месси (улыбается)? Для меня – Месси.
– Объяснишь почему?
– Я застал его игру вживую, был свидетелем всех его побед. Он кумир для каждого аргентинца. То, чего он добился с национальной командой, то, что он сделал для нашей страны – считаю, очень важное достижение для тех, кто следит за футболом и разделяет любовь к нему.
Очень приятно, просто невероятно круто выигрывать Кубок мира со сборной страны, которую ты любишь, — сказал защитник «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ютуб-канал «Зенита»
