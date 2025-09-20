  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник костромского «Спартака» Жилмостных сделал дубль против «Чайки». Он второй бомбардир Первой лиги с шестью мячами
Видео
2

Защитник костромского «Спартака» Жилмостных сделал дубль против «Чайки». Он второй бомбардир Первой лиги с шестью мячами

Денис Жилмостных забил два гола «Чайке».

Команды встречались в 11-м туре Pari Первой лиги, «Спартак» победил со счетом 4:2. Жилмостных отличился на 11-й и 50-й минутах, у него уже шесть мячей в этом сезоне соревнования – он второй бомбардир лиги. Столько же голов у нападающего «КАМАЗа» Руслана Апекова, на один больше у форварда тульского «Арсенала» Амура Калмыкова.

После 11 туров Первой лиги «Спартак» возглавляет таблицу, «Чайка» находится на 18-й строчке. В следующем матче костромичи 25 сентября сыграют в гостях с «КАМАЗом» в FONBET Кубке России, клуб из Песчанокопского за день до этого встретится на выезде со «Знаменем Труда».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Первая Лига|ФНЛ»
logoЧайка Песчанокопское
logoПервая лига
logoСпартак Кострома
Денис Жилмостных
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лапочкин о голе «Махачкалы» после штрафного на 95-й: «Не вижу фола – где там Казарцев увидел пенальти изначально? Это серьезная ошибка и судьи, и ВАР»
48 минут назад
Тудор про 1:1 с «Вероной»: «Я бы хотел другого судью. Назначен позорный пенальти – такой ставят только люди, не игравшие в футбол. А если не давать красную за удар Орбана, то за что давать?»
813 минут назад
Мареска о 1-м голе «МЮ»: «Был офсайд, похоже. Но этот гол – часть игры, а удаление у «Челси» спустя 3 минуты на «Олд Траффорд» – нет»
517 минут назад
«У судьишки спросите». Баринов про «пару слов» о матче «Локо» с «Динамо» Махачкала
4119 минут назад
«Удинезе» – «Милан». 0:3 – Пулишич сделал дубль и ассистировал Фофана. Онлайн-трансляция
1529 минут назадLive
«Ювентус» и «Боруссия» выдали настоящий триллер во вторник. Вспомните, кто играл за оба клуба?
29 минут назадТесты и игры
У Роналду 7 голов и ассист в 7 матчах за «Аль-Наср» и Португалию в сезоне
830 минут назад
Галактионов про 1:1 с «Махачкалой»: «Локомотив» потерял два очка. У соперника не было острых моментов – за исключением той фантазии, которую увидел главный арбитр»
3450 минут назад
Роналду забил 944-й и 945-й голы в карьере – дубль «Аль-Рияду»
6652 минуты назад
Мареска об 1:2 с «МЮ»: «Нельзя удаляться на «Олд Траффорд» через три минуты после начала матча. После красной Каземиро «Челси» был намного лучше»
2954 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о судействе с «Махачкалой»: «Я уже два года назад дал комментарий. Повторить? Наверное, не буду, потому что опять дисквалифицируют»
2 минуты назад
Хаби Алонсо: «Мбаппе играл с «Эспаньолом» скорее как плеймейкер, в новой роли. Килиан очень хорошо понимает футбол, если ты ему что-то объясняешь, он это выполняет»
11 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду забил 5 голов «Аль-Рияду», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Нажму»
733 минуты назад
Компани о 4:1 с «Хоффенхаймом»: «Сказал Ильцеру, что в 1-м тайме они были лучше «Баварии». Во 2-м мы показали реакцию и сыграли очень хорошо»
138 минут назад
У Феликса 5+1 в 3 матчах в лиге Саудовской Аравии. Хавбек «Аль-Насра» лидирует по системе «гол+пас», у Малкома и Комана по 5 очков
240 минут назад
Неймар поздравил киберспортивный клуб Furia по CS с проходом в первый финал крупного турнира за 5 лет
54 минуты назадКиберспорт
Бруну о 100-м голе за «МЮ» в матче с «Челси»: «Для меня важно достичь этой отметки в таком огромном клубе. Мы добились желаемого результата»
7сегодня, 19:21
«Спартак» Кострома возглавил таблицу Первой лиги после 11 туров. В мае клуб играл во Второй лиге
14сегодня, 19:15
Чемпионат Франции. «Лилль» против «Ланса», «Нант» и «Ренн» сыграли 2:2, «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
7сегодня, 19:05Live
«Локомотив» упустил победу над «Динамо» Махачкала – 1:1. Бакаев забил и был удален, Миро сравнял на 95-й
70сегодня, 18:28