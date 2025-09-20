Защитник костромского «Спартака» Жилмостных сделал дубль против «Чайки». Он второй бомбардир Первой лиги с шестью мячами

Денис Жилмостных забил два гола «Чайке».

Команды встречались в 11-м туре Pari Первой лиги, «Спартак» победил со счетом 4:2. Жилмостных отличился на 11-й и 50-й минутах, у него уже шесть мячей в этом сезоне соревнования – он второй бомбардир лиги. Столько же голов у нападающего «КАМАЗа» Руслана Апекова, на один больше у форварда тульского «Арсенала» Амура Калмыкова.

После 11 туров Первой лиги «Спартак» возглавляет таблицу, «Чайка» находится на 18-й строчке. В следующем матче костромичи 25 сентября сыграют в гостях с «КАМАЗом» в FONBET Кубке России, клуб из Песчанокопского за день до этого встретится на выезде со «Знаменем Труда».