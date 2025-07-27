Защитник костромского «Спартака» Жилмостных забил «Родине» свечой с лета. У него 9 голов с начала прошлого сезона
Денис Жилмостных забил красивый гол в Лиге Pari.
Защитник отличился в матче матче 2-го тура соревнования против «Родины» (3:1). На 85-й минуте встречи Жилмостных ударил издали с лета, голкипер хозяев Сергей Айдаров не спас и пропустил. Этот гол стал последним в матче.
Это 9-й мяч Дениса Жилмостных с начала сезона-2024/25, все были забиты за костромской клуб.
После двух туров Лиги Pari «Спартак» идет 6-м в Лиге Pari, «Родина» находится на 13-м месте. В следующем матче костромичи 3 августа примут «Нефтехимик», москвичи за день до этого сыграют в гостях с «Уралом».
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Лиги Pari»
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