Защитник костромского «Спартака» Жилмостных забил 4 гола в последних 6 матчах Первой лиги. Денис открыл счет против «Ротора»

Денис Жилмостных забил красивый гол в Pari Первой лиге.

26-летний защитник костромского «Спартака» открыл счет в матче 7-го тура против «Ротора» (2:1). На 59-й минуте встречи Жилмостных забил ударом в падении после подачи с фланга.

После семи туров Первой лиги «Спартак» идет третьим в таблице, «Ротор» находится на шестой строчке.

В следующем матче костромичи 4 сентября примут «Урал», волгоградцы за день до этого сыграют в гостях с «Чайкой».