Экс-форварда ЦСКА Жо арестовали в аэропорту Гуарульюса за неуплату алиментов
Экс-форварда ЦСКА Жо арестовали за неуплату алиментов.
Как сообщает Globo Esporte, бразилец был задержан в аэропорту Гуарульюса (город и муниципалитет на юго-востоке Бразилии, входит в штат Сан-Паулу – Спортс’‘) за неуплату алиментов.
По словам источника, Жо собирался сесть в самолет, когда к нему подошли сотрудники полиции. В настоящий момент дело рассматривается в полицейском участке Гуарульюса.
Жо уже арестовывали за неуплату алиментов в мае прошлого года. Тогда суд удовлетворил ходатайство защиты и выдал постановление об освобождении футболиста на следующий день.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Globo Esporte
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