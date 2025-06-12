Экс-форварда ЦСКА Жо арестовали в аэропорту Гуарульюса за неуплату алиментов

Экс-форварда ЦСКА Жо арестовали за неуплату алиментов.

Как сообщает Globo Esporte, бразилец был задержан в аэропорту Гуарульюса (город и муниципалитет на юго-востоке Бразилии, входит в штат Сан-Паулу – Спортс’‘) за неуплату алиментов.

По словам источника, Жо собирался сесть в самолет, когда к нему подошли сотрудники полиции. В настоящий момент дело рассматривается в полицейском участке Гуарульюса.

Жо уже арестовывали за неуплату алиментов в мае прошлого года. Тогда суд удовлетворил ходатайство защиты и выдал постановление об освобождении футболиста на следующий день.