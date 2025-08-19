  • Спортс
24

«Барселона» показала третью форму оранжевого цвета. Клуб не использовал такой оттенок с сезона-2014/15

«Барселона» презентовал третий комплект игровой формы.

Каталонский клуб показал форму, которая выполнена в оранжевом цвете.

«Барселона» не выступала в джерси такого оттенка с сезона-2014/15.

Фото: www.fcbarcelona.com

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Барселоны»
