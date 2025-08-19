«Барселона» показала третью форму оранжевого цвета. Клуб не использовал такой оттенок с сезона-2014/15
«Барселона» презентовал третий комплект игровой формы.
Каталонский клуб показал форму, которая выполнена в оранжевом цвете.
«Барселона» не выступала в джерси такого оттенка с сезона-2014/15.
Фото: www.fcbarcelona.com
Увольнять ли Семака?16021 голос
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости