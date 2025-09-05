«Балтика» оценивает Сауся в 300 млн рублей, он есть в списках «Динамо». ПАОК предлагал за хавбека 1 млн евро (Иван Карпов)
«Балтика» оценивает Владислава Сауся в 300 млн рублей.
Ранее появилась информация, что 22-летним полузащитником интересуются греческий ПАОК, ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар».
«Саусь в списках «Динамо»: «Балтика» оценивает Влада в 300 млн рублей. В летнее трансферное окно его уход почти исключен – все движения в планах только зимой.
Сейчас ни ЦСКА, ни «Спартак», ни «Локомотив», ни «Динамо», ни ПАОК (давали лишь 1 млн евро; 95 млн рублей) – не будут брать Влада», – сообщает инсайдер Иван Карпов.
В текущем сезоне Мир РПЛ Саусь провел 7 матчей, забил гол и сделал 2 результативные передачи.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
