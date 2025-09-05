«Балтика» оценивает Сауся в 300 млн рублей, он есть в списках «Динамо». ПАОК предлагал за хавбека 1 млн евро (Иван Карпов)

«Балтика» оценивает Владислава Сауся в 300 млн рублей.

Ранее появилась информация , что 22-летним полузащитником интересуются греческий ПАОК, ЦСКА , «Локомотив» и «Краснодар».

«Саусь в списках «Динамо»: «Балтика » оценивает Влада в 300 млн рублей. В летнее трансферное окно его уход почти исключен – все движения в планах только зимой.

Сейчас ни ЦСКА, ни «Спартак », ни «Локомотив », ни «Динамо », ни ПАОК (давали лишь 1 млн евро; 95 млн рублей) – не будут брать Влада», – сообщает инсайдер Иван Карпов.

В текущем сезоне Мир РПЛ Саусь провел 7 матчей, забил гол и сделал 2 результативные передачи.