Экс-хавбек «Челси» Оскар госпитализирован из-за проблем с сердцем
Оскар госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Бывший полузащитник «Челси» и сборной Бразилии был доставлен в больницу в связи с проблемами с сердцем.
«Во время обследования, проведенного утром во вторник, 11 ноября, в рамках подготовки к старту сезона-2026, у Оскара возникли проблемы с сердцем. Специалисты клуба и медицинская бригада клиники имени Альберта Эйнштейна оперативно оказали ему помощь.
Игрок был доставлен в больницу, где находится в настоящее время. Его состояние стабильно, он под наблюдением – для проведения дальнейших диагностических исследований», – говорится в заявлении «Сан-Паулу».
Оскар также играл за «Интернасьонал» и «Шанхай Порт». Подробная статистика выступлений 34-летнего хавбека – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Сан-Паулу»
