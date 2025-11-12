Экс-хавбек «Челси» Оскар госпитализирован из-за проблем с сердцем

Оскар госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Бывший полузащитник «Челси » и сборной Бразилии был доставлен в больницу в связи с проблемами с сердцем.

«Во время обследования, проведенного утром во вторник, 11 ноября, в рамках подготовки к старту сезона-2026, у Оскара возникли проблемы с сердцем. Специалисты клуба и медицинская бригада клиники имени Альберта Эйнштейна оперативно оказали ему помощь.

Игрок был доставлен в больницу, где находится в настоящее время. Его состояние стабильно, он под наблюдением – для проведения дальнейших диагностических исследований», – говорится в заявлении «Сан-Паулу ».

Оскар также играл за «Интернасьонал» и «Шанхай Порт».